Jan De Soete komt in gemeenteraad van Blankenberge voor CD&V

Annemie Pirlet, die als eerste in aanmerking komt om op te volgen, verzaakt aan haar mandaat om een jongere de kans te geven.

"Momenteel moet ik een keuze maken en die is zeker niet gemakkelijk. Ik doe mijn mandaat als gemeenteraadslid zeer graag, maar om dat goed te kunnen uitoefenen vraagt dit meer dan enkel de gemeenteraad bijwonen", reageert Sophie Van Kerckhove. "Ik merk dat dit momenteel moeilijk te combineren valt met de uitbating van mijn zaak en door een stap opzij te zetten kan ik mijn collega Jan De Soete de kans geven zich in te werken. Ik blijf CD&V een warm hart toedragen en zal zeker achter de schermen een rol blijven spelen als antenne voor CD&V binnen middenstand en horeca-kringen."

Jan De Soete reageert blij. "Ik zal de resterende tijd van deze legislatuur gebruiken om mij ten volle in te werken in de gemeenteraad", aldus Jan De Soete. "Het biedt me de mogelijkheid de werking van de gemeenteraad en de dossiers van dichtbij te kunnen meemaken. Op die manier kan ik mij optimaal voorbereiden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen waarna ik hoop een verdere rol te mogen opnemen van de kiezer."