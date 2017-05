Inwoners Heuvelland moeten honderd euro betalen om geveltuintje te mogen planten

Behalve de voorstelling van de jaarrekening 2016 had de gemeenteraad in Heuvelland van maandagavond weinig om het lijf. Toch was er discussie toen het reglement op geveltuintjes aan bod kwam. Een geveltuin is een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis. Dikwijls gaat het om klimplanten zoals blauweregen. Geert Debergh van oppositiepartij CD&V stelde enkele heikele punten vast. "Om te begi...