Infomarkt over nieuwe Brugse bedrijventerreinen en voetbalstadion

Ruimte vlaanderen organiseert deze namiddag in het gemeentehuis van Zedelgem en donderdag in Brugge (naast het Huis van de Bruggeling) een infomarkt over de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge. Elf milieu- en natuurverenigingen hebben al bezwaar ingediend.