In 2017 al meer dan 3.000 onregelmatige vreemdelingen opgepakt in West-Vlaanderen

Volgens de gouverneur zijn er dit jaar ook al 36 dossiers van mensensmokkel in West-Vlaanderen opgestart door de federale gerechtelijke politie. "Uit de nieuwe cijfers blijkt alvast in de laatste twee maanden een stijging van zowel het oppakken van mensen als mensensmokkel", zegt Himpe.

Grote bezorgdheid

"Er is in West-Vlaanderen een grote bezorgdheid dat door het opvangcentrum net aan de grens er meer migranten naar de West-Vlaamse havens zullen komen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te wagen", zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Gouverneur Decaluwé beklemtoont in zijn antwoord dat de politiediensten prioritaire aandacht besteden aan de problematiek van de transmigranten en dat de politiezone Arro Ieper met patrouilles bijzondere aandacht schenkt aan de grensovergangen met Heuvelland. Bij problemen kan de politiezone versterking aanvragen.