"Ik verdien goed, maar ben geen zakkenvuller"

"We worden verweten zakkenvullers te zijn, maar je moet appelen met appelen vergelijken. Ik verdien inderdaad goed mijn boterham als burgemeester, maar in de vorige legislatuur was dat als schepen 500 euro per maand meer omdat ik mijn mandaat combineerde met een job." Aan het woord is Youro Casier, de burgervader van Wervik, die voor 2015 acht bezoldigde mandaten aangaf.