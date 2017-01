Hommeles over gladde wegen in Waregem : "Op 400 meter van elke woning ligt een gestrooide weg"

20:08

Waregem strooit, volgens een plan van aanpak

Xavier Wyckhuyse (Open VLD) is bezorgd. "Vorige week kenden we de eerste winterprik met rijm en ijzel met vele gevaarlijke situaties in het verkeer, drukke tijden in de wachtkamers van dokters en op de dienst spoedgevallen. Als raadsleden worden we tijdens deze winterprikken overal aangesproken door burgers die zich benadeeld voelen omdat in hun wijk of straat totaal niet of pas na een paar dagen werd gestrooid."

"Velen begrijpen dat de strooidiensten niet direct overal kunnen strooien en dat de hoofdwegen eerst worden vrijgemaakt maar velen begrijpen niet dat kerkpleinen en parkings dagenlang ijspistes blijven en dat in bepaalde straten totaal niet wordt gestrooid. Sneeuw en ijs in wijken kan wel leuk zijn voor spelende kinderen maar in wijken waar de gemiddelde leeftijd meer dan 60 jaar is, zijn die ijspistes vooral een gevaar en een reden dat mensen dagenlang moeten binnen blijven. Wat doet Waregem ?"

"Uiteraard hebben we een plan van aanpak. Er zijn vier strooiploegen voor ruim 100 kilometer wegen", zegt schepen Maria Polfliet (CD&V). "Op 400 meter van elke woning ligt een gestrooide weg. Twee ploegen voor 40 kilometer fietspaden, tegen 7 uur. Suggesties worden meegenomen en bestudeerd. Er wordt altijd tijdig gestrooid. We geven de burger echter nooit een vals gevoel van 100 procent veiligheid."