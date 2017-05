Hilde Crevits herdenkt Rerum Novarum in Torhout

De Nacht van de Solidariteit is een initiatief van beweging.net, het vroegere ACW. De streefdoelen van beweging.net zijn welzijn, emancipatie en een kwaliteitsvol leven voor iedereen.

Rechten van de arbeidersklasse

Rerum Novarum, de encycliek die paus Leo XIII in 1891 geschreven heeft over de rechten van de arbeidersklasse, blijft volgens minister Crevits, tevens titelvoerend burgemeester van Torhout, brandend actueel. "Sommigen zijn van oordeel dat succes alleen het resultaat is van je eigen inspanningen en dat falen uitsluitend aan jezelf te wijten valt", zei ze. "Dat is niet ons discours. Het is niet omdat iemand kwetsbaar is, dat hij per definitie profiteert. Het is niet omdat iemand moeilijk aan de bak komt op onze arbeidsmarkt, dat hij geen handen aan het lijf heeft. En het is niet omdat iemand tijdelijk bezwijkt onder de druk van zijn job, dat we hem of haar een mislukkeling mogen noemen!"

Lage West-Vlaamse werkloosheid

De minister had het vervolgens over het gevoerde beleid, met haar partij CD&V zowel in de Vlaamse als de federale regering. "Aan het begin van de legislatuur hebben we inspanningen gevraagd van de bevolking. Welnu, vandaag is de werkloosheid met 6,9% de laagste sinds vijf jaar. En met maar 5,3% doet West-Vlaanderen zelfs nog beter. Sinds 2014 zijn er netto 120.000 jobs in België bijgekomen en ook de volgende jaren oogt de jobcreatie gunstig."

"Willen we dat onze pensioenmaatregelen effect hebben en onze sociale zekerheid sterk blijft, dan moeten we er echter over waken dat de mensen in staat zijn om te werken tot aan dat pensioen. Kwaliteit van werk is met andere woorden essentieel. En dat staat momenteel op het menu van de onderhandelingen tussen de sociale partners. Uiteraard is flexibiliteit niet meer weg te denken in onze arbeidscontext, maar flexibel werk is niet grenzeloos. Het moet een win-win zijn voor iedereen."

Kansen om levenslang te leren

Als Vlaams minister van Onderwijs had Hilde Crevits het ook over haar eigen bevoegdheid. "Waar werkende handen symbool staan voor jobs, is het hoofd van een gezonde maatschappij ons onderwijs en onze vorming. Het Vlaams onderwijs is nog altijd wereldtop. Toch zijn er belangrijke pijnpunten die onze aandacht verdienen. Wat 'levenslang leren' betreft, behoren we in Vlaanderen niet tot de besten van de klas. Een op de vier van de 25- tot 64-jarigen heeft geen diploma secundair onderwijs. Daarom is het van belang dat we het hoger beroepsonderwijs als een volwaardig deel van ons hoger onderwijs uitbouwen. En dat we het volwassenenonderwijs omvormen tot een écht toekomstonderwijs waarin elke volwassene kansen krijgt om levenslang te leren."

Niet laten verlammen door angst

Tot slot beklemtoonde de minister dat we vooral het hart van de samenleving niet mogen vergeten. "Een hart voor de mensen die het vandaag nog te vaak moeilijk hebben", zei ze. "De ouderen, de zieken, de armen, de mensen met een beperking of zij met een migratieachtergrond. Inclusie en integratie zijn voor mij dé uitdagingen van vandaag en morgen. De inspanningen die de overheid en de samenleving moeten leveren om iedereen kansen te geven. Maar weliswaar gaat het om rechten én plichten."

"De wereld werd opgeschrikt door een laffe terreurdaad in Manchester", besloot de politica. "Wat een mooie concertavond moest worden, werd een regelrechte nachtmerrie. Daar zijn geen woorden voor. Zij die verantwoordelijk zijn, moeten we hard aanpakken. Zoiets kunnen we niet tolereren. Maar wereldwijd zie en hoor ik ook hoopgevende signalen. Jongeren verlangen naar verbondenheid en vinden die bij elkaar. En wij, de ouderen, hebben de verdomde plicht om hen die te bieden, om een voorbeeld te zijn en ons niet te laten verlammen door angst. De veiligste samenleving is niet de samenleving waar polarisering troef is, maar waar dialoog centraal staat."