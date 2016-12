Hilde Crevits even onwel geworden in Vlaams Parlement

Na enkele minuten kon ze wel opnieuw rechtstaan. De plenaire is tijdelijk opgeschort. De minister keerde uiteindelijk wel terug op de regeringsbanken, en liet via Twitter weten dat ze in orde is. "Geboren met een lage bloeddruk, het licht ging daarnet even uit, maar is naar 't schijnt niet ongunstig voor een langer leven", aldus minister Crevits.

(BELGA)

Geboren met een lage bloeddruk, het licht ging daarnet even uit, maar is naar 't schijnt niet ongunstig voor een langer leven ???????? -- Hilde Crevits (@crevits) December 21, 2016