HERBELEEF Gemeenteraad Izegem bespreekt het budget 2017 tot in de puntjes

20:15

Wat gebeurt er in Izegem in 2017?

Waar iedereen op zit te wachten: wat zal er in Izegem gebeuren, volgend jaar?

"Er komt een nieuw onthaal aan de sporthal, zodat de sportdienst beter te bereiken is. In 2017 wordt het nieuwe Krekel-Zuid opgebouwd, want in januari zullen we de eerste steen leggen van het nieuwe complex. In Emelgem zullen we de infrastructuur aanpakken. We plannen ook een studie rond de toekomst van ons stedelijk zwembad. Volgend jaar moeten we daar de resultaten van kunnen bekijken."

Ook op jeugdvlak wordt er niet stilgezeten. "In 2017 wordt de site Rebry volledig aangelegd, met speeltoestellen en alles wat erbij hoort. En eens het buurtgebouw op de Bosmolens in het voorjaar afgewerkt is, zullen we daar ook speelpleinwerking organiseren. Zo trekken we onze lijn van decentralisatie door. We plannen ook een inhaalbewegingen om alle speelpleinen up to date en veilig te maken."

Ook op cultuur verandert er een en ander. "Eperon d'Or zullen we eindelijk kunnen openen. De werken lopen volgens planning en de opening nadert met rasse schreden. Daarnaast willen we de collectie van de bibliotheek verder uitbouwen. Daarvoor hebben we 112.000 euro gereserveerd. Ook de programmatie van De Leest blijft belangrijk. Daarvoor hebben we 210.000 euro klaarliggen, net als dit jaar."

Izegem roept ook een thesiswedstrijd in het leven voor studenten die (delen van) Izegem meenemen in hun eindwerk. "We willen ook het buddysysteem voor inburgering verder uitbouwen."

Tom Verbeke benadrukt dat Izegem feestelijkheden zal blijven organiseren en ondersteunen. "Zo hebben we 57.000 euro veil voor het Wereldfestival."