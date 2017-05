Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Politiepost verhuist naar station

20:53

Veel vragen bij politiepost aan station

Momenteel zit de politiepost nog in de Botermarkt, maar daar komt op termijn verandering in. Het gebouw aan de Botermarkt is niet meer geschikt, bovendien is de aanwezigheid in een vernieuwde stationsomgeving een meerwaarde voor de omgeving. De politie zal in het nieuwe gebouw een oppervlakte van 550 vierkante meter innemen. Om er een optimale werking op poten te kunnen zetten, moesten een aantal aanpassingen doorgevoerd worden in samenspraak met de NMBS. De looptijd is 27 jaar, startend op 1 november 2017.

De politievoertuigen zullen normaal in de B-parking gestald worden.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "We vinden het spijtig dat dit een A-punt is en dat we hier zelf een B-punt van moesten maken, gezien er toch wat beroering rond is. Er zijn drie redenen, zie ik in de gids. Onder andere de vernieuwde noden van de politie. Hierover had ik graag enige verdere uitleg. Men zou toch alles groeperen in het Accent Business Park. In 2008 zei de toenmalige burgemeester dat de cellen niet meer voldeden en dat er niet meer zou geïnvesteerd worden. Zullen er cellen zijn aan het station?"

"De post aan het station is er toch enkel voor klachten en aangiften? Wat zijn de bijkomende noden die de politie heeft die niet aan de Botermarkt zouden ingevuld kunnen worden. Ten tweede bood de vernieuwing opportuniteiten, misschien was dit de hoofdreden. Ten derde is het een meerwaarde naar de omgeving. Uiteraard, zeker met wat er allemaal gebeurd is daar, is dat goed. Maar dat zal slechts ten dele waar zijn. Want de diensten die er opereren zullen niet de interventiediensten zijn, die blijven op Accent. Bovendien zijn de openingsuren eerder beperkt, niet op de uitgaansuren of feestdagen wanneer er veel volk is, bij de grootste problematiek: enkel een leeg politiekantoor."

"En wat is de toekomst van het gebouw aan de Botermarkt? Men denkt al lang aan een nieuw administratief gebouw. Werd de prijs afgezet tegenover de renovatie aan de Botermarkt. We verwisselen een eigen gebouw voor een gebouw in huur voor 27 jaar. Hoe ver staan de onderhandelingen voor de ondergrondse parking? En wat denkt de politie zelf? Of zal dat geen probleem vormen voor de diensten?"

Francis Reynaert (Open VLD): "Wij waren al van bij het begin tegen. Er was al kritiek vanuit de politie zelf dat het te klein zou zijn. De concessie is jaarlijks 60.500 euro, dat is 27 jaar, een 1.633.000 euro om een pand te huren. En er zullen sowieso nog kosten bijkomen. Zoals collega Immanuel al zei zal het voor aangiftes zijn. Ze gaan dan dus eerst moeten parkeren voor ze een verhaal kunnen doen."

Brecht Vermeulen (N-VA): "We zijn geen voorstander, dat hebben we al eerder gezegd. CD&V heeft al begin 2016 gecommuniceerd dat de politiepost er zou komen, ook al was er nog geen overeenkomst met de eigenaar. Op de politieraad van vorig jaar heeft de burgemeester dat bevestigd, maar het was wel de enige optie. In juli 2016 werd het ook al gecommuniceerd aan de politie zelf dat ze zouden verhuizen."

"Er zijn al heel wat argumenten tegen, ik geef er nog enkele bij. De politiepost op een cruciale plaats? Het is vooral een plaats met weinig zichtbaarheid. Via de fietsenstalling bijvoorbeeld. Vlot naar het centrum komen is sowieso al moeilijk, dus het politiekantoor zeker. Men zal heel moeilijk een aangifte kunnen doen. Vooral als het druk is. Mensen zijn vaak al gestresseerd en gaan dan nog eens een omweg moeten maken. Of dit de beste plaats is voor politievoertuigen?"

"Er wordt een oppervlakte opgegeven, hoeveel meer of minder is dat met het huidige voorstel? Wanneer wordt een overeenkomst gepland? En hoe zit het met de privévoertuigen van het personeel? En tot slot: klopt het dat er een deel van het politiepersoneel niet mee zou verhuizen naar station en ook niet naar de Kwadestraat, maar op het stadhuis zou terechtkomen?"

Steven Dewitte (Groen): Vroeger was de omgeving een plaats om te mijden. Een grauwe straat waar je stapvoets kon filerijden, met je autodeuren op slot, een troosteloos grijs stationsgebouw. Weinig uitnodigend. Jammer, want het is een spil in de stad. De voorbije jaren was er een hele metamorfose. Het nieuwe stationsgebouw wordt een glanzend wit en doorzicht complex. Met de komst van blauw wordt het eindpunt gezet achter de gedaanteverwisseling van mijdplek tot ontmoetingsplek."

Frederik Nuytten (SP.A): "Wij zijn tevreden, het is een van de elementen van de heropwaardering van de stationsomgeving. Het is een van de vele schakels voor een bruisend Krottegem. Het toont aan dat we de stationsomgeving niet stiefmoederlijk willen behandelen. We zien alles in de juiste richting evolueren. We vragen dat er zeker duidelijke signalisatie is van het stationsgebouw."

Stefaan Van Coillie (CD&V): "De verhuizing van de politie is een bevestiging en verderzetting van het vernieuwde stationsproject."

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "De keuze voor daar is niet nieuw. Vorig jaar stond er al 600.000 euro in de begroting als inrichtingskost. Is het niet overwogen om aan de Botermarkt te blijven? Er is een screening gebeurd? Heeft het nog zin? En wat bleek: het zou helemaal niet het geval zijn. Nu wordt een deel van het gebouw al ingezet door de stad. Er zijn heel wat diensten die bijkomende ruimte zoeken. We gaan deze vrijgekomen ruimte dan ook nuttig invullen. We kijken ook voor een labowerking, settings naar de toekomst, is dit een open landschap, enz. Onze werkorganisatie op een goede manier organiseren."

"Het klopt dat er twee mensen niet mee verhuizen, het zijn mensen die advies geven wat betreft mobiliteit. Ze sluiten meer aan bij de stadsdiensten. Voor de rest gaat iedereen mee. De oppervlakte weet ik niet, dat ga ik bekijken. De oefening die gemaakt is, is er een samen met de politie, verschillende diensten, commissarissen."

Burgemeester Kris Declercq: "We hebben eerst gekeken wat haalbaar is. Op vlak van draagvlak waren er onderhandelingen, met de vertegenwoordigers van de politie zelf in nauw overleg met de technische diensten en de korpschef zelf, zij hebben de behoeften uitgetekend. We hebben met de verschillende vakbonden gesproken. Daar is duidelijk uit gebleken dat iedereen akkoord was."

"Niet iedereen is even enthousiast over de locatie, merk ik. Men kan niet pleiten voor én blauw op straat én zichtbare aanwezigheid van de politie en tegelijk tegen een centrale locatie zijn midden de stad. Het is een opportuniteit, centraal in de stad. We doen dit omdat veiligheid een van de belangrijkste taken in de samenleving is. De politie is daarbij een van de beste hoeders. Dit moeten ze in de beste omstandigheden kunnen doen. Er zijn veel uitdagingen bijgekomen de laatste jaren, de burger vraagt aanspreekbaarheid van de politie."

"De locatie werd een paar jaar geleden al aangehaald. We hebben bewust gekozen voor een inkadering aan de achterkant van het station, waar een goede zichtbaarheid zal verzekerd worden. We gaan er geen spoorwegpolitie van maken, maar zorgen dat de burger er aangiftes kan doen, dat er aanwezigheid is, vanuit een vriendelijke toegankelijke manier. Het eerste uur gratis parkeren zal daar ook gelden."

Griet Coppé: "Ik kan enkel maar aanvullen dat er een akkoord is met de B-parking. Ze zullen ondergronds afgesloten parkeerruimte krijgen. Men zal niet snel ter plaatse zijn. De interventie blijft in Accent Business Park. Het gaat vooral om de wijkdienst, zoals we die nu al kennen op de Botermarkt. Voor de privévoertuigen moet er nog een overeenkomst afgesloten worden, die komt er nog."