Live Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Nu ook ANPR-camera in Ooststraat

21:57

Stad onderschrijft burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

In uitvoering van de klimaatdoelstellingen wordt dit jaar een klimaat actieplan opgemaakt en uitgerold. Om deze ambitie kracht bij te zetten wordt voorgesteld om het vernieuwde Europese burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en bijhorende doelstellingen voor 2030 te onderschrijven.

Deze vernieuwde convenant of engagementsverklaring werd gelanceerd door de Europese Commissie in 2015 en onderscheidt zich van het vorige convenant voor duurzame energie op het vlak van een geïntegreerde aanpak van klimaatmitigatie (verminderen van broeikasgassenuitstoot), daptatie (aanpassen aan gevolgen klimaatverandering) en ontwikkelen van veilige, duurzame en betaalbare energie.

Het nieuwe convenant kan nu ook ondertekend worden door lokale overheden buiten de EU grenzen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het burgemeestersconvenant goed te keuren.

Lieve Lombaert (N-VA): "Als partij juichen wij dit besluit zeker toe. We geven onze goedkeuring. Trouwens, willen we jullie feliciteren met het winnen van de 'slim-in-de-stad-prijs' waarbij we 50.000 euro gewonnen hebben. In de stukken wordt ook gerefereerd naar het convenant van 2012, maar toen hebben we geen initiatief ondernomen. Jammer dat we daar niet op de lijst staan."

"Jullie gaan een vernieuwd convenant ondertekenen met bijhorend plan. Er staat dat jullie een klimaatactieplan zullen opstellen, ik ben dan ook verbaasd dat ik nog geen plan zie."

Leen Sercu (Groen): "Het tekenen van de convenant zou de indruk kunnen wekken dat Roeselare aan het begin staat van acties en maatregelen die de klimaatdoelstellingen nastreven. Het tegendeel is waar. Er zijn al heel gerichte acties, amar een algemeen klimaatplan is er nog niet. Dat moet binnen twee jaar klaar zijn. Een actieplan dat focust op duurzame energie en klimaat met vooral een accent op hernieuwbare energiebronnen, efficiëntie en hoe we onskunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaat verandering. Door de convenant maken we deel uit van een wereldwijde solidariteit en krigjen we toegang tot fondsen, ondersteuning, uitwisseling, enz. Het is nog even wachten op het plan, maar dat belet ons niet om acties te ondernemen. Denken we maar aan het Warmtenet, waar we pionier zijn."

"Er wordt inderdaad al hard gewerkt binnen 'team energie'", aldus Michèle Hostekint. "Het plan wordt dit jaar uitgewerkt. Er is een opdracht uitgeschreven van 85.000 euro (excl. btw). Dat is niet in 2012 gebeurd. Nu hebben we een serieuze versterking van het energieteam, er was toen veel goeie wil, maar onvoldoende slagkracht om er al aan deel te nemen."