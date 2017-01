Herbeleef de Roeselaarse gemeenteraad: Dirk Lievens nieuwe schepen

20:42

Ria Vanzieleghem nieuwe voorzitter van de gemeenteraad

Ria Vanzieleghem was het afgelopen jaar fractieleider voor de CD&V in de Roeselaarse gemeenteraad. In opvolging van Dirk Lievens neemt ze de komende twee jaar de voorzittershamer ter hand.

Ria Vanzieleghem is getrouwd met Paul Dejonckheere, met Wouter, Tine en Sofie hebben ze drie kinderen. Ze is al van jongs af aan erg geëngageerd. Dat engagement zorgde er uiteindelijk voor dat ze zich bij CD&V aansloot. Ze zat twee jaar in de OCMW-raad en ondertussen ook al tien jaar in de gemeenteraad. Dit is haar tweede legislatuur als gemeenteraadslid. "Ik heb een andere stijl dan Dirk, maar ik zal mijn uiterste best doen, zodat een positief debat mogelijk blijft in de gemeenteraad", vertelde ze bij de bekendmaking van de wissel.

Zij zal de volgende gemeenteraad voorzitten.

Dirk Lievens neemt ook nog even het woord. "Ik wil even de administratie bedanken, voor wie geen moeite te veel is. Zij doen dit in stilte, correct, gedreven, professioneel! Hoed af! Ik wil de fractieleiders bedanken, jullie zijn allemaal samen dappere Roeselarenaars. De hoeksteen van de democratie. Julle zijn vertegenwoordigers van het volk. Samen het hoogste beslissingsorgaan van de stad. Hier in deze mooie stad van het stadhuis. Ik kijk met vreugde toe op de periode als voorzitter van de gemeenteraad."