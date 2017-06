Live Herbeleef de provincieraad : Provincie verkoopt Wullepitmolen in Zarren

15:23

Digitale behandeling van aanvragen omgevingsvergunning loopt vaak mis

Peter Roose (SP.A), zelf burgemeester van Veurne, maakte zijn beklag over de blijvende problemen met het digitale omgevingsloket, dat eigenlijk de spil vormt voor een efficiënte behandeling van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. "Normaal moest dit op 1 juni volledig in orde zijn, maar na een procedure van de beroepsvereniging van architecten en de stad Antwerpen, werd deze datum verschoven naar 1 januari 2018. Ondertussen blijft het voor de gemeenten behelpen om de aanvragen te behandelen, maar het is enorm moeilijk om toegang te krijgen tot het Vlaams uitwisselingsplatform. We moeten ook nog altijd heel wat documenten blijven betekenen per aangetekende zending omdat het via digitale weg misloopt."

"Mijn vraag : ondervindt de Provincie, die ook heel wat aanvragen te behandelen heeft, ook die problemen, en zoja, overweegt men een procedure tegen de Vlaamse overheid omdat men de vruchten niet kan plukken van de investeringen die door de provincie zelf zijn gedaan om de behandeling van de omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 23 februari mogelijk te maken ?"

Gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD) kon alleen maar bevestigend antwoorden. "We ondervinden inderdaad héél veel moeilijkheden, vooral in de verbinding met het Vlaams uitwisselingsplatform. We proberen daarin cool en kalm te blijven, als zie ik het optimisme bij onze diensten toch stilaan wat afkalven. We hebben ook nog altijd een plan B met usb-sticks of via WeTransfer, maar dat is niet altijd hanteerbaar."

Over deze problemen hebben wij ook al gesproken met de mensen van het kabinet van de minister, maar ook zij zitten met de handen in het haar. We kunnen hen in feite niet veel kwalijk nemen." Over een eventuele procedure van de provincie tegen Vlaanderen werd niet meer gesproken. Carl Vereecke gaf wel nog mee dat de Provincie sinds het nieuwe systeem van de omgevingsvergunning (ter vervanging van de vroegere bouw- en milieuvergunning) op 23 februari inging al 53 aanvragen binnenkreeg. "En hoe goed wij de moed er proberen in te houden, bij de buitenwereld is er niet altijd evenveel begrip voor wat er allemaal misloopt in het digitale verkeer." Hij stipte ook nog aan dat er in onze provincie nog maar 2 gemeenten zijn waar men volledig gedigitaliseerd is wat de behandeling van omgevingsvergunningen betreft, dat zijn Staden en Langemark-Poelkapelle.