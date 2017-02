Live Herbeleef de provincieraad: Provincie koopt Provinciaal Hof voor 7 miljoen euro

16:33

Koen Bultinck: “9 miljoen euro voor vaagheid…”

Koen Bultinck (Vlaams Belang) reageert op het woonbeleid: "Dit kwam al vaak aan bod, maar echt duidelijkheid was er niet. Nu is er een woonbeleid, maar er zijn nog steeds veel vragen. Ben ik nu de enige die vindt dat dit beleid rijkelijk laat is, wetende dat de legislatuur in 2018 eindigt? U gaf in de commissie zelf toe dat het gewoon een fundament is voor de volgende legislatuur. Hoe dit zich verhoudt naar sociale woonmaatschappijen is niet duidelijk? Idem richting lokale woonbeleid."

"Niettemin, voor zoveel vaagheid is 9 miljoen euro in dit dossier voorzien. Nochtans zijn er geen duidelijke projecten aanwijsbaar. Zijn we tegen het provinciaal woonbeleid? Zeker niet! Maar ik had toch gehoopt op meer concrete zaken. Vanuit mijn rol als oppositielid kan ik voor zoveel vaagheid niet enthousiast worden."

Mieke Van Hooteghem (N-VA): "Ik val misschien in herhaling, maar op z'n minst kunnen we zeggen dat dit een opmerkelijk initiatief genoemd kan worden. Dat bleek al in de commissie. We moeten ons terecht de vraag stellen of we tijdens deze legislatuur nog concrete realisaties kunnen verwachten. U haalde zelf al aan dat het vooral beleidsvoorbereidende initiatieven zijn..."

"De provincie wil een proactief woonbeleid voeren en vertrekt hierbij uit de verschillende regio-analyses. Net dat lijkt ons te vaag. Daarin schuilen toch een aantal risico's. Dubbel studiewerk bijvoorbeeld? Waar nu al veel geld aan wordt gespendeerd? Misschien moeten we de lokale gewone regie beter versterken in plaats van het op te maken. Of focussen op hetgeen bestaat en dit versterken. Ik zie overigens veel krachtlijnen die terugkeren."

Simon Bekaert (SP.A): "Ik denk dat we hiermee op het goede spoor zitten en ben ervan overtuigd dat we met deze nota de juiste richting uitzetten. Met wonen als grondgebonden bevoegdheid kunnen we toch nog het hoofd bieden aan maatschappelijke uitdagingen waarmee we het verschil kunnen maken in onze maatschappij."

Gerda Schotte (Groen): "Voor de komende drie jaar is er telkens 3 miljoen euro voorzien voor het woonbeleid. Daar zitten inderdaad nog heel veel uitdagingen. Ik denk aan huurwoningen voor mensen met een laag inkomen, alleenstaanden, kleine gezinnen, enz."

"In de voorliggende beleidsnota blijft alles nog heel vaag. De budgetten liggen vast, maar de plannen zijn veeleer intenties. Het is niet duidelijk hoe dit nu concreet zal zijn. Daarom pleiten we ervoor om in de toekomst deze middelen anders uit te zetten. Daarbij verwijs ik naar de welzijnsprojecten waarbij de financiering vervroegd stopgezet werd omdat het budget van 1,5 miljoen euro al was opgebruikt. Op die manier kunnen we heel wat projecten nog een kans geven."

Simon Bekaert (SP.A): "Ik ben toch wat verwonderd door de reactie van Gerda Schotte en dat ze aan de verkeerde boom staat te blaffen. Ze moet niet hier staan met de pamfletjes, maar op het Martelarenplein bij de Vlaamse regering. Zij hebben middelen weggehaald bij de provincie, waardoor de subsidies werden stopgezet."

"Wij zien niet tegen het woonbeleid, maar het gaat hier wel om 2017 waarbij we nog weinig kunnen doen op vlak van woonbeleid. Dan gebruik je dat budget beter, of een deel ervan, voor andere doeleinden", repliceert Gerda Schotte.

Lieven Lybeer (CD&V): "Men brengt de verschillende gebieden samen. Ze hebben gemeenschappelijkheden en een diversiteit. De verschillende regio's krijgen een kans om inzake wonen, welzijn en werken samen te werken. Zo kunnen specifieke aandachtspunten uitgewerkt worden en daar de nodige middelen voor voorzien. Het is de kans voor een inclusief beleid binnen de gebiedswerking."

Gedeputeerde Myriam Vanlerberghe: "Ik ben niet verrast van de vele opmerkingen, maar sommige begrijp ik niet. Ik heb gezegd dat we niet vlug vlug iets gaan doen omdat het verkiezingen zijn. En nu komen jullie af dat we bezig zijn met de volgende legislatuur? Ik ben trots op hetgeen we bereikt hebben. We hebben wonen uitgebouwd in vaak moeilijke omstandigheden."

"Persoonsgebonden materies zijn ten tweede verboden, beste mensen van de N-VA. Ik vind het fantastisch dat jullie dat zeggen, en ik vind ook dat je ze niet los van elkaar kunt zien, maar in Brussel denken ze daar anders over. Dus ga eerst naar Homans en co..."

"Plots vlug vlug nog wat geld aan welzijn geven is geen optie. Het reglement welzijn is goedgekeurd door jullie, dit is dus zeker geen reputatiebeslissing, maar door de raad."