Live Herbeleef de provincieraad : lof voor Westtoer, maar discussie over nieuwe kiesdistricten en nieuw stadion Club Brugge

17:17

Vrees voor flinke mobiliteitsproblemen rond nieuw stadion Club Brugge

Ook de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge ligt voor, met onder andere het bouwen van een nieuw stadion voor Club Brugge aan de Blankenbergsesteenweg.

Gerda Schotte (Groen): "Wij hebben als Groen toch redelijk wat tegen de plannen. Er wordt redelijk wat vruchtbaar akkergebied ingenomen. De groene wortel aan Chartreuse en Sint-Elooi wordt opgenomen als regionaal industriegebied. Nochtans volgens het RUP Vlaanderen zou men voor duurzaam ruimtegebruik moeten gaan. Er zijn onderbenutte en ondergebruikte bedrijventerreinen waar er mogelijkheden zijn. Er zou nood zijn aan bijkomende kantoren en bedrijven? Dat is onvoldoende onderzocht volgens ons. Het behoefte-onderzoek is nog lopend. Ook een aantal alternatieven voor het voetbalstadion zijn nog niet onderzocht. Jan Breydel wordt weggeveegd wegens mobiliteit. Maar ik denk dat er nog meer problemen zouden zijn als het stadion aan de Blankenbergsesteenweg zou komen. Er is daar geen openbaar vervoer, ontsluiting is niet voldoende."

Peter De Roo (N-VA): "Aan de Blankenbergsesteenweg willen we pleiten om tussen te komen bij minister Schauvlieghe voor compensatie van tien hectare polder die zou moeten verdwijnen voor het voetbalstadion. Zo'n 22 van de 43 hectare wordt voorzien voor parking, zelfs een parkeertoren zou geen soelaas brengen. En openbaar vervoer is onvoldoende. File zal er sowieso zijn."

"Dan is er nog de zone Chartreuse die een zone van een hectare bos inneemt. Men zal eerst de bomen moeten rooien voor het project en dan herplanten... Bomen zijn er niet om gekapt te worden. Er zijn te veel onduidelijkheden en tegenstellingen."

Kurt Ravyts: "Toch belangrijk gewestelijk uitvoeringsplan voor de streek rond Brugge en het resultaat is een slecht Belgisch compromis want in ruimtelijke ordening kun je nooit voor iedereen tegelijk goed doen. Je hebt enerzijds de ondernemingen in Brugge, het onderzoek loopt, maar ik stel vast dat men al tientallen jaren lang nieuwe bedrijventerreinen vraagt. Dit RUP komt daar ruimschoots aan tegemoet met 111 hectare bedrijfsruimte en volgens de WVI is die al virtueel verkocht."

"Dan de inplanting van het stadion. Club Brugge omschreef dit zelf niet als de ideale locatie. Ze zijn blij dat ze die ruimte nu krijgen, maar hun plan was de regio ten zuidoosten van Brugge. Wie zijn de supporters van Club Brugge? Die komen niet alleen uit de stad Brugge, maar ook uit de regio's ten oosten en ten zuiden (binnenland). Langs waar komen die binnen? Je gaat dit niet met openbaar vervoer oplossen, want de supporters gaan echt niet in grote getale met de trein naar Brugge komen. Zo werkt het niet. Ik waarschuw voor nogal wat fileproblemen op die dagen dat Club Brugge, die toch telkens voor 25.000 mensen speelt, dat dit voor problemen zal zorgen. Zeker in combinatie met de kantoren die er komen. Dan lees ik graag het advies van Blankenberge dat het heeft extra uitritten en zo. Ik hoop dat dit allemaal gerealiseerd wordt door de Vlaamse regering. Als dat allemaal niet gebeurt, staan we voor een grote catastrofe op dit gebied. Er was een alternatief met Loppem, maar daar zaten er vleermuizen rond de kerk..."

Frank Vandevoorde (SP.A): "Wie ben ik om, als de vraag er is, iets tegenover te stellen. Dit is een goede zaak en we kunnen als stad alleen maar blij zijn dat het er komt. Het stadion? Wat je ook als voorstel formuleert, er zullen altijd kanttekeningen zijn. Sociologisch, maar ook economisch heeft het voetbal een gigantische impact en je moet ervoor zorgen dat het zo ordentelijk en verantwoord mogelijk moet gebeuren. Het is niet ideaal, maar alternatieven zijn er niet."

"Wat met het Jan Breydelstadion? Dat zorgt voor opportuniteiten voor de stad Brugge. Het zal moeten verbouwd worden en biedt misschien mogelijkheden voor alternatieve woonvormen, sportaccommodatie, enz."

Dirk De fauw (CD&V): "Vorige week is mij nog bevestigd dat men voor meer dan 110 hectare aan bedrijvigheid nodig heeft. De vraag is er. De landbouwers weten al geruime tijd dat dit de toekomst van de site zou zijn. We hopen oprecht dat het nu gerealiseerd kan worden. Wat het sportgebeuren betreft, wil ik erop wijzen dat de perfecte plaats er was, iedereen was akkoord, perfect ontsloten en met een spoorweg naast het stadion. Maar omwille van vleermuizen, waterhuishouding, enz. moest naar de raad van state getrokken worden en werd dit teniet verklaard. Over de Chartreuse? Men sprak over een headquarterszone destijds, maar dit is verlaten. Tegenwoordig spreekt men niet over kantoren, maar over kantoorachtigen. Het zijn geen kantoren, maar productie-eenheden die daar geïnstalleerd kunnen worden. Geen filialen van een bank of zo, maar over onderzoekseenheden, high-tech, enz. De WVI is eigenaar van deze gronden en is bewust van deze beperking. Men zal stapsgewijs ontsluiten volgens de vraag. Het bosje zal niet helemaal sneuvelen, men zal er rond bouwen eerst. Trouwens het bosje is van bedenkelijke kwaliteit..."

Franky De Block: "Het is logisch dat er rond dergelijk dossier bedenkingen zijn, maar zowel op vlak van bedrijvigheid, sportief, sociaal, economisch moet er iets gebeuren. Er is geen andere weg. Dus moeten we vooruit kijken. Wat de bedrijvigheid betreft klopt het dat er in alle regio's voldoende terreinen waren, op de regio Brugge na. Dat is zo en wordt niet in vraag gesteld. Wat de infrastructuur voor openbaar vervoer bij het stadion betreft, zal dat moeten vergund zijn bij het verkrijgen van de vergunning voor het stadion. Dat is een geruststelling. We moeten het dossier verder laten rijpen. Maar het is de Vlaamse regering die beslist. Er zijn al heel wat dingen in de goede richting bijgestuurd."