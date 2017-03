Live Herbeleef de Kortrijkse gemeenteraad: opvallende eensgezindheid tussen meerderheid en oppositie

21:15

Watermolenwal: zone 30

David Wemel (Groen): "Als dagelijks gebruiker van de Watermolenwal ben ik een ervaringsdeskundige. Zone 30 is geen overbodige luxe in deze straat. De situatie op de Watermolenwal is complex. Er ligt een school, er zijn een aantal handelaars gevestigd en ook de toelevering van de Verilin gebeurt langs deze straat. Het stuk van de Watermolenwal tot aan de school is een woonerf. Dagelijks passeren heel wat gebruikers door deze straat. Vooral het keren en het manoeuvreren in de straat leidt dikwijls tot erg gevaarlijke situaties voor de schoolgaande kinderen. Samen met de school wordt daarom al een tijdje nagedacht over mogelijke structurele ingrepen. Ook het principe van de schoolstraat wordt verder onderzocht in samenspraak met de school, de buurtbewoners en de betrokken handelaars. De stad neemt daarin een actieve rol, waarvoor dank."

"Naast de schoolstraat zouden ook een aantal structurele ingrepen in de Watermolenwal de verkeersveiligheid kunnen verhogen. Ik noem er enkele. De zichtbaarheid van het woonerf: momenteel is het voor vele bestuurders niet duidelijk dat je een woonerf binnenrijdt als je van de Izegemsestraat komt. Een woonerf heeft een aantal specifieke regels zoals een snelheidsbeperking en het verbod om te parkeren op zones die daar niet voor bestemd zijn. Het is dus van groot belang dat de bestuurder die het woonerf binnenrijdt daarop attent wordt gemaakt. "

"Zoals ik al zei, is vooral het keren en manoeuvreren gevaarlijk. Om het keren in de Watermolenwal te verminderen zou het goed zijn om zoveel mogelijk voertuigen te laten doorrijden in plaats van te keren en terug naar de Izegemsestraat te rijden. De doorstroom zou bevorderd kunnen worden door een extra verbinding te voorzien tussen de Izegemsestraat en de Watermolenwal.Ook het keren en manoeuveren op de parking aan het Brugje levert vaak gevaar op. In de globale aanpak van de verkeersveiligheid rond de school speelt die parking een cruciale rol. Kan er nagedacht worden over een andere inrichting van de parking, waardoor het aantal keerbewegingen beperkt wordt, of geconcetreerd op één plaats?"