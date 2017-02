Live Herbeleef de Izegemse gemeenteraad: transparantie intercommunales druk besproken

20:18

Izegem wil met Meer Hart voor je Buurt de sociale cohesie verhogen

Schepen Caroline Maertens (N-VA) geeft uitleg bij het project Meer Hart voor je Buurt.

"Als stadsbestuur zijn we overtuigd dat we een ondersteunende functie hebben in de buurtwerking. Onze stad is in volle verandering. Nieuwe stadsbuurten verrijzen, groene pleinen worden aangepakt, parken worden ontsloten. Als stadsbestuur zijn we steeds op zoek naar manieren om het samenleven te bevorderen en onze stad aangenaam te maken om in te wonen."

"Met het concept Meer hart voor je Buurt willen mijn collega-schepen Nadia Staes (SP.A) en ikzelf de bestaande reglementen Hart voor je Buurt, Cultuurstraten en Speelstraten niet alleen bundelen, maar ook uitbreiden."

"Een eerste nieuw reglement is een wild idee voor de buurt. Met een wild idee willen we de initiatieven die vanuit de burgers zelf gelanceerd worden een financieel duwtje in de rug geven. Het kunnen grote of kleine initiatieven zijn, éénmalig of gestructureerd, aangevraagd door een individu maar ook door een groep. Het is heel simpel : je doet een gemotiveerde aanvraag , het schepencollege beslist of het project in aanmerking komt en je krijgt een voorschot. Na de indiening van de bewijsstukken, wordt het saldo uitbetaald."

Een tweede uitbreiding is het reglement Netste Straat. "Als stad willen wij werken aan een nette stad. Dagelijks zetten wij heel wat mensen in om het openbaar domein zo netjes mogelijk te houden. Maar zorgen voor een nette stad kunnen wij niet alleen en daarom rekenen we op alle inwoners."

"Vanaf nu kunnen inwoners van Izegemse straten meedingen naar de titel van Netste Straat van Izegem. Het kan gaan van opruimen van zwerfvuil, maar ook wieden van onkruid of het organiseren van een lentepoets. De beloning voor de winnaar is een straatnaambord van Netste Straat en een feestcheque van 300 euro."

"In het kader van de Fair Trade Gemeentetitel streeft Stad Izegem ernaar om in het kader van het vijfsterrenmodel de ster FairTradeStraten binnen te halen. Aanvragers van een subsidiedossier Hart voor je Buurt kunnen 50 euro extra krijgen wanneer er gebruik gemaakt wordt van eerlijke producten."

Om het concept Meer Hart voor je Buurt te lanceren, is er een brochure uitgewerkt. Ook op onze site zal je eenvoudig de reglementen kunnen inkijken en digitaal de aanvragen doen. Binnenkort gaan wij vanuit wijkwerking op promotour om in de verschillende buurten het concept te lanceren. We zullen voor de gelegenheid het Eperon d'Or-busje omdopen en aankleden tot Buurtmobiel."

Simon Vanderschaeve (Groen): "Ik sta achter dergelijke projecten, maar stel me vragen bij het wilde idee dat kan ingediend worden. Daar staat een toelage van 300 euro tegenover. Echt wild kan dat idee dan al niet zijn. En waarom wordt er een wedstrijd georganiseerd voor een netste straat? Is dit niet oneerijk voor straten in buitengebied tegenover straten in een woonwijk? En wordt de buurtwerker in dit plan betrokken?"

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Geen probleem met dit initiatief en de uitbreiding van buurtwerking. Ik heb wel een probleem met initiatieven die enkel werken met Fair Tradeproducten, want Oxfam is een multinational die enkel winst wil maken. Trek dergelijke initiatieven dus niet voor en geef de lokale middenstander een duwtje in de rug."