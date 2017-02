Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "U vraagt mij de rally te verbieden"

21:42

"U vraagt mij de rally te verbieden"

Stéphanie De Maesschalck (Groen) heeft enkele vragen bij de passage van de Monteberg Rallysprint op 7 mei. "Wat is de extra uitstoot van zo'n rally? Wat zijn de voorwaarden van de organisatie om over het grondgebied te passeren? Voeren jullie promotie voor de rally? Wie zorgt voor opruiming van afval na de rally? En hoe rijm je dit met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant? Dit klopt niet met het beeld van Poperinge als fietsstad."

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Er is een voorlopige vergunning verleend. Het is heel lang geleden dat de rally nog eens door Poperinge kwam. Het gaat om de kant van Reningelst die aanleunt tegen Ieper. Het wedstrijdschema beslaat in totaal 5,5 uur, maar 2 uur vooraf moet alles vrij zijn. Wij hebben geen idee van de uitstoot. Ikzelf moet de vergunning verlenen, de gemeenteraad kan enkel oordelen over onder meer de verkoop langs het traject. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid in je gemeente. Veiligheid staat centraal en niet de moraliteit. De kosten voor de stad zijn beperkt, er is wel de administratieve behandeling en we plaatsen de signalisatie, zoals het verbod op doorgaand verkeer. Wielerwedstrijden hebben vaak een veel grotere inzet nodig dan zo'n rallyspring. Er komt een bewonersbrief voor alle omwonenden, maar een promotie naar publiek doen wij niet. De opruiming van het afval gebeurt door de organisator/uitbater van verkoopsstand. Idem voor schade aan wegdek, dat is voor de organisatie met hun verzekeringsmaatschappij. Dan de moraliteitsafweging, dat is een ander verhaal. U vraagt mij om een autowedstrijd te verbieden om morele overwegingen. Ik moet allereerst afgaan op veiligheidsoverwegingen. Als we dit weigeren, moeten we dat ook motiveren en het Burgemeestersconvenant alleen is niet voldoende. De voorbije twee jaren mocht de grote Ypres Rally wel doorgaan, zonder veel tegenspraak. En dan moet je ook kijken naar andere wedstrijden, zoals wielerwedstrijden. Soms passeren er bijna even veel auto's dan fietsen tijdens een wielerwedstrijd. Moeten we dan ook die uitstoot inschatten? En ook iets als rommelmarkten zorgen voor verkeershinder. Moeten we dan bij elk evenement het Burgemeesterconvenant aftoetsen? Het gaat meer om het volstrekken van isolatie, het windmolenproject... de impact daarvan zal een pak groter zijn. Ik deel uw standpunt niet."

Stéphanie De Maesschalck: "De volle 12 minuten praten over een kleine rally. Zijn er voorwaarden om een rally te mogen organiseren? Is daar al een discussie over geweest?"

Burgemeester Dejaegher: "Dan moet ik discussiëren met mezelf, want ik ben verantwoordelijk."

Stéphanie De Maesschalck: "De vergelijking van een volgwagen in de koers is niet hetzelfde als de uitstoot van een rallywagen. Maar ik heb een duidelijk antwoord en we verschillen van mening en dat mag ook."