Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: "Ik maak u niet belachelijk"

21:15

Zonnedelen

Bert Costenoble (Open VLD): "We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan het milieu. Onze fractie ziet in zonnedelen een opportuniteit. Er kan daarbij geïnvesteerd worden in zonnepanelen op iemand anders dak. Er komen al zonnepanelen op het dak van het jeugdcentrum en de bib, maar waarom dit niet uitbreiden. We kunnen burgers oproepen om mee te stappen in dit project. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld op een appartement wonen toch de kans krijgen om te investeren in zonnepanelen. We realiseren ons dat dit nog wat onderzoek vergt. Zien jullie er een opportuniteit in om burgers te laten participeren in de zonnepanelen op het jeugdcentrum en de bibliotheek."

Schepen Pieter Marchand: "Het wordt moeilijk om op die korte termijn te werken met zonnedelen in de zonnepanelen op de daken van het jeugdcentrum en de bib waarin burgers kunnen participeren. De zonnepanelen dienen overigens voor eigen verbruik. Als blijkt dat er inderdaad nog wat overschot is, kan dit eventueel in aanmerking komen voor zonnedelen, maar dat moeten we onderzoeken. Zonnedeelprojecten zijn belangrijk voor het reduceren van CO2-uitstoot, maar zijn financieel minder aantrekkelijk voor de stad. In het burgemeestersconvenant staat dat we ook bedrijven hiervoor zullen warm maken."