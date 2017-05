Live Herbeleef de gemeenteraad van Poperinge: Burgemeester haalt hard uit naar N-VA

21:28

Kunstenfestival Watou

De subsidie-overeenkomst voor Kunstenfestival Watou ligt voor. Er is een amendement van N-VA.

Jean-Marie Blondeel: "Kunstenfestival Watou is belangrijk, niet enkel voor het artistieke kunstenfestival an sich, maar ook als economische en toeristische hefboom van Poperinge en de regio. Wij moeten alles in het werk stellen om dit kunstenfestival verder te laten evolueren. Vandaar is het van belang dat we als stad Poperinge en als provincie alles in het werk stellen om de VZW Kunst te laten voldoen aan de principes van goed bestuur. Naast financiële transparantie vragen we ook goed bestuur. Een beschrijving van die zaken staan ook in het amendement beschreven."

Sabien Lahaye-Battheu: "Er werd gezegd dat er meer transparantie moet komen. Het maken van een businessplan staat nu duidelijk opgesteld, maar wanneer moet dit er komen? En hoe zit de samenstelling van de stuurgroep? We delen de opmerkingen van N-VA om te vragen naar goed bestuur."

Christof Dejaegher: "We zullen het amendement niet goedkeuren. Daar hebben we een duidelijke motivering voor. De beide teksten zoals die nu voorliggen, beantwoorden aan de bezorgdheden die zijn geuit. Minister Gatz wenst inderdaad, net als de provincie, dat er goed bestuur is. De provincie bewaakt de ideeën over het goed bestuur. Dit is de beste garantie om ervoor te zorgen dat er niet gemorst wordt met overheidsgeld. In deze overeenkomsten krijgt de stad een grotere rol toegewezen dan ooit tevoren. Er ligt een ander organisatiemodel op tafel. De stad zal ook enkele aspecten rechtstreeks gaan financieren, zoals de huur- en verzekeringsovereenkomsten. Daar valt niet mee te morrelen. Op andere vlakken was dat niet mogelijk om organisatorische redenen, zoals voor het statuut van jobstudenten. De provincie kan zich vinden in deze teksten. Maar u danst ook op twee benen, van hoog tot laag. Jullie weten perfect dat dit nieuws ons pas bereikt heeft in februari van dit jaar. Van toen tot nu hebben we er alles aan gedaan om op een diplomatische manier om te gaan. Als we dat niet hadden gedaan, stonden jullie op de eerste rij om stenen te gooien dat het festival weg was. Daar ben ik van overtuigd. We hebben een grote diplomatie getoond en die willen we nu niet in gevaar brengen. We gaan niet mee in het spelletje om te zeggen dat de organisator een charlatan is. U hebt al meerdere keren een lans gebroken voor de lokale economie, maar als we uw amendement goedkeuren, zullen we de lokale economie van Watou een ezelsstamp geven. De organisator betwist de bewering van het advies van de Vlaamse overheid, die u gewoon overgenomen hebt in uw amendement. In augustus vorig jaar is er overigens een nieuwe evaluatie geweest van de Vlaamse overheid en daaruit blijkt dat de balans en resultatenrekening een getrouw beeld schetst van de vzw. De eindevaluatie was positief na de negatieve situatie van 2014. Dat is een officieel advies van de werking van de vzw. En spreek gewoon Vlaams. Zeg dat jullie het festival belangrijk vinden, maar het eigenlijk niet willen. Jullie vertrouwen het niet, dat lees ik tussen de lijnen. Want van Brussel tot hier op de gemeentaad sijpelt dit door. Waarom krijgen jullie lokaal geen klein beetje intellectuele bewegingsruimte van de partij? Deze verdachtmakingen zijn er te veel aan."

Jean-Marie Blondeel: "We zijn zeker niet tegen het kunstenfestival, maar hebben opmerkingen over de samenstelling van de raad van bestuur. We worden frontaal aangevallen als we gewoon iets zeggen. Dit is beneden alle peil."

Christof Dejaegher: "Het spijt me, maar ik heb geen andere uitleg."

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Ik steun de burgemeester. Deze tussenkomst kadert in de strategie van de partij die niet wil dat de organisatie nog geld krijgt. En waarom zijn jullie de voorbije jaren nooit komen kijken naar de jaarrekeningen? Jullie gaan lustig mee in het uiten van loze beschuldigingen. Ik hoop dat jullie hiermee stoppen."

Jean-Marie Blondeel: "We maken niemand verdacht en beschuldigen niemand."

Sabien Lahaye-Battheu: "De oplossing nu is uitgewerkt door Vlaanderen, waar N-VA mee in de regering zit. Laat dit een positief punt houden. Het was een positief voorstel van N-VA. De reactie vanuit het bestuur vind ik vrij fel. N-VA heeft mee gewerkt aan die oplossing. En kunnen we dat businessplan zien op de gemeenteraad?"

Christof Dejaegher: "Dit is geen beslissing van de Vlaamse regering, maar van de autonome minister. En dat is het probleem. Daarom is vanuit deze politieke familie hierop gereageerd. Men kan niet anders dan hierop reageren. En wie aan politiek doet: wie slaat, moet kunnen incasseren."

Jan Van Bruwaene (N-VA): "Dit amendement is niet om af te breken, het is het omgekeerde van wat jullie denken."

Het amendement wordt geweigerd door de voltallige raad, behalve Stéphanie De Maesschalck die zich onthoudt en uiteraard N-VA.