Live Herbeleef de gemeenteraad van Oostende: "Stad doet te weinig om nieuwe ferrylijn aan te trekken"

21:10

Parkeerproblemen in 't Baanhof

Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over het parkeerprobleem in de verkavelingen Baanhof en Prins Rose. Daar is onvoldoende parkeerplaats voorzien. "Ik vind het een heel zware fout van het stadsbestuur om dit soort verkavelingen te vergunnen. Er is een heel onduidelijke enquête verdeeld onder de bewoners, die nu al veel onbegrip uitlokt. Er is onduidelijkheid over wat de 'huidige situatie' is die de mensen al of niet kunnen goedkeuren. Bovendien is de optie van een woonerf niet opgenomen in de enquête. En de bevraging gebeurt zone per zone, wat het risico heeft dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld."

Ook Björn Anseeuw (N-VA) stelt zich de vraag hoe het stadsbestuur deze verkavelingen heeft kunnen vergunnen, maar wijst er wel op dat Wouter De Vriendt toen ook in de gemeenteraad zetelde. "Er is te weinig rekening gehouden met de doelgroep van deze verkavelingen, de bewoners. Ik vind ook dat de communicatie van de stad hier ondermaats is. Vasthouden aan de 'bestaande toestand', is dat de toestand met de oplossingen die de mensen in de voorbije twee jaar zelf hebben gevonden en gewoon zijn geraakt? Met een betere communicatie had u veel discussies tussen bewoners kunnen vermijden. En uw bewonersvergaderingen vonden plaats op woensdagavond om 18 uur. Ook hier is te weinig rekening gehouden met de doelgroep, de bewoners van 't Baanhof.