Live Herbeleef de gemeenteraad van Middelkerke: einde in mineur met scheldpartijen troef

20:38

Negatief advies vanuit de provincie bij verkaveling in Badenlaan/Duinenlaan?

Anthony Goethaels (N-VA): "Vorige maand heb ik via de pers vernomen dat de verkaveling voor 175 sociale woningen en een parkeertoren in de Badenlaan en de Duinenlaan een negatief advies gekregen heeft van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. Is er hiervan een verslag en kan er meer duiding gegeven worden over het eventuele negatief advies?"

Ook Jean-Marie Dedecker (LDD) komt tussen bij het negatief advies over de verkaveling en de parkeertoren in de Badenlaan en Duinenlaan. "Werd er een watertoets opgemaakt en waarom werd er geen gehoor gegeven aan de verzuchtingen van de buurtbewoners? Ik mag hier trouwens niet te luid roepen, want als ik roep sta ik in weer de gazette."

"Er is een verslag van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar waaruit blijkt dat er onvoldoende onderzoek uitgevoerd is naar de waterdoorlatendheid. De VMM en Middenkustpolder hebben de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar wel positief geadviseerd mits enkele voorwaarden die in de verkavelingsvergunning opgenomen zijn. Bouwheren Woonwel en IJzer en Zee hebben nog voor de beslissing van de deputatie hun verkavelingsaanvraag ingetrokken en zullen op basis van de adviezen van de PSA een nieuwe vergunning aanvragen. De verkavelingsvergunning die toegekend wordt door het schepencollege is dus niet vernietigd door de deputatie, maar is zonder voorwerp. Het is aan de bouwheren om een nieuw verzoek in te dienen", klinkt het bij het kabinet van schepen Liliane Pylyser-Dewulf.

"De parkeertoren zit niet in dit dossier. Die sociale verkaveling moesten we aanpakken omdat we een globaal inrichtingsplan zouden maken voor de hele site. De tweede parking ligt op gemeentegrond. In totaal zijn er 320 parkeerplaatsen. In ons ontwerp moet er een parkeergebouw komen met 400 parkeerplaatsen in totaal", aldus de schepen.

"De parkeertoren is een schande voor het uitzicht. Dit is een vlammende schande", zegt Jean-Marie Dedecker.