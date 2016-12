Herbeleef de gemeenteraad van Middelkerke: bits debat over casinoproject en budget 2017

18:33

Discussie over casinoproject op kruissnelheid

Na een kort welles-nietesspelletje tussen de burgemeester en Jean-Marie Dedecker over de feiten van de voorbije maanden omtrent het casinoproject neemt voorzitter Michel Landuyt voor het eerst het woord.

"Ons oorspronkelijk contract niet getekend? Dan bedoelt u het contract van 1987? Dat gaat we moeten bekijken", aldus Michel Landuyt.

"Ik eis een getekend contract, schrijf dat maar op in het verslag. Het gesjoemel in deze saga duurt al lang genoeg. Hier ligt geen akkoord op tafel, dit is gewoon alles toegegeven. Maar we zullen met plezier meestemmen", sluit Jean-Marie Dedecker.

"Het personeel van het casino mag niet de dupe worden van wat jullie bedisseld hebben. Het is niet omdat de oppositie een klacht ingediend heeft, dat het personeel in de problemen kwam", neemt Geert Verdonck (Progressief Kartel) het woord. "Meneer Dedecker vermeldt hier een half miljoen euro, ik kom een pak meer uit in mijn berekening. Er is nog geen steen gelegd van het casino en de kosten lopen al op tot bijna een miljoen euro. Zeggen dat dit de burger geld heeft gekost, is een leugen. Deze vuilnis kan u echt niet verkopen als een akkoord", aldus Geert Verdonck.

"Het is totaal misplaatst dat men met een zekere fierheid komt verkondigen dat het opgelost is. Het personeel staat op 10 dagen van de deadline, anders zaten ze zonder werk. Ik had net hetzelfde gedaan als ik Domi Dewilde was, dat geef ik eerlijk toe. De belastingbetaler mag honderdduizenden euro's ophoesten. Het enige lichtpunt is dat er nu een derde kandidaat is opgedoken. Ik hoop op een betere aanpak voortaan", aldus Tom Dedecker (LDD).

"De besprekingen zijn begin november gestart. Maandag 4 december was er een extra schepencollege. We hebben keihard onderhandeld", stelt schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V).

"We schrikken er niet van dat de oppositie er tegen is", neemt Mario Declerck (Open VLD) het woord, wat voor hoongelacht zorgt bij de oppositie. "We gaan dit punt meestemmen", roept de LDD-fractie.

"Ik feliciteer de collega's met wat hier voor ons ligt", aldus nog Mario Declerck, terwijl Lode Maesen (Progressief Kartel) zich in het debat mengt en uithaalt naar het raadslid van Open VLD.