Live Herbeleef de gemeenteraad van Menen: discussie over jaarrekening

20:08

resultaatrekening 2016 afgesloten met positief saldo

De jaarrekening 2016 omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen, de toelichting bij de financiële nota en een aantal bijlagen. De resultatenrekening 2016 sluit af met een totaal aan opbrengsten van 41.589.909,69 euro en een totaal aan kosten van 37.575.249,59 euro. Dat maakt een positief saldo van 4.014.660,10 euro.

"De vooropgestelde financiële ontvangsten benaderen de realiteit bijzonder goed. En dat is een prestatie", vindt schepen Laurent Coppens (CD&V). "Er zijn uiteindelijk 40,6 miljoen inkomsten, we hadden die geraamd op 40,5 miljoen euro. Wat springt eruit? 137.000 euro inkomsten uit parkeren en relatief veel belasting op het reclamedrukwerk. Qua personeel blijven we binnen de vooropgestelde uitgaven, we zitten 200.000 euro erboven wat te maken heeft met de indexering.

Bij de financiële uitgaven zijn de interestlasten iets lager dan gebudgetteerd. We lenen iets minder, en de rentevoeten zijn ook historisch laag. Er zijn relatief weinig grote werken uitgevoerd die gepland waren in 2016, zoals het belfort en de rioleringswerken in Rekkem die in een later stadium worden uitgevoerd. De autofinancieringsmarge is bijgevolg ook positief, wat maakt dat we extra kunnen gaan lenen en dus andere investeringen maken die niet op de planning staan gaan uitvoeren.

Tommy Porte van Open VLD is tevreden met het geleverde werk, maar merkt op dat er toch nog kan geknabbeld worden aan de - nog steeds aanzienlijke -verschillen tussen gebudgetteerde en werkelijke werkingsuitgaven. Vele kleine kredieten blijven onbenut, wat maakt dat er veel marge is - ieder jaar opnieuw. "U gaf al aan dat er minder lucht begroot wordt, maar toch nog teveel lucht naar onze mening. Er kan nu meer verschoven worden binnen de rekeningen van verschillende diensten, wat maakt dat er minder dient begroot te worden op de verschillende posten."

Raadslid Nic Declercq (N-VA) wenst namens zijn fractie de financieel beheerder en dienst te bedanken voor het geleverde werk. De fractie blijft aandringen op de opbouw ven een reserve bij de volgende budgetwijzigingen.

Ook de oppositie erkent het positief resultaat, het is positief dat de schuld afgebouwd wordt en dat dat voor iedere inwoner ten goede komt. Dat heeft ook te maken met het inhouden of niet maken van uitgaven. Toch in de eerste 4 jaar van de legislatuur. Het lijkt erop dat 2017 en 2018 de jaren van de grote aankondigingen worden", besluit Angelique Declercq (SP.A/Groen).

"Schuld afbouw" is een goede zaak,",vindt Virginie Breye (Nieuw). Er werd nog niet boven de stand geleefd. Maar gelet op de grote uitdagingen van de komende jaren moeten we waakzaam blijven, het masterplan blijft belangrijk - het is niet de bedoeling om op jullie lauweren te rusten."

"Er komen nog grote financiële uitdagingen, denk maar aan de Leiewerken. het is belangrijk daarmee rekening te houden en een buffer te voorzien", besluit schepen Coppens