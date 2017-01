Live Herbeleef de gemeenteraad van Izegem : overeenkomst over kasteel Blauwhuis besproken en goed bevonden

21:30

Burgemeester Bert Maertens : "Collega's van buurgemeenten hebben geen oor naar fusie"

Het was te verwachten dat Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) nog eens zou terugkomen op de uitspraken van Bert Maertens over een nieuwe fusieronde voor de gemeenten.

"In de media pleitte onze burgemeester er recent voor om tijdens de volgende legislatuur fusies verplicht te maken of op zijn minst op de regeringsonderhandelingen te brengen", aldus Stefaan Sintobin. "Het eigenlijke debat over verplichte fusies wordt uiteraard op een ander niveau gevoerd, maar de voortrekkersrol van de burgemeester in dit dossier heeft bij onze fractie wel enkele vragen losgeweekt ivm mogelijke initiatieven op lokaal niveau.

Werd in het college al gesproken over vrijwillige fusie van Izegem met andere (buur)gemeenten? Zo ja, wat is het meerderheidstandpunt in deze? Werden reeds gesprekken gevoerd met andere gemeenten? Officieel of informeel? Als meerderheid, burgemeester of als partij? Indien er reeds gesprekken werden gevoerd: met dewelke of met wie? Wat is het resultaat van deze gesprekken? Naar welke gemeenten richt men zich? Indien er nog geen gesprekken werden gevoerd, zullen er in de toekomst nog initiatieven genomen worden?

Burgemeester Bert Maertens antwoordt :"Dit is eigenlijk geen discussie voor de gemeenteraad. U weet heel goed dat de standpunten die ik in de pers verwoordde geformuleerd zijn in mijn hoedanigheid van Vlaams Parkementslid. Maar ik kan u antwoorden : er is daar zeker niet formeel over gepraat geweest, omdat uit de informele contacten die ik heb met mijn collega's, en dan zeker die van Ingelmunster, duidelijk blijkt dat er bij hen daar geen draagvlak voor is. Om het eens op zijn West-Vlaams te zeggen : ge zi rap ten'den. Maar de geesten zullen wel rijpen...."