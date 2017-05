Live Herbeleef de gemeenteraad van Brugge: de vuurdoop van Geert Van Tieghem als fractieleider

22:01

Geen gratis parking aan AZ Sint-Jan

Sammy Roelant (Onafhankelijk): "Als oppositieraadslid horen we altijd 'neen', maar nu zal ik iets voorstellen waar er een 'ja' op zal volgen. Zeker omdat dit iets is waar de burgemeester vroeger in zijn jeugdjaren zelf nog voor betoogd heeft. Het voorstel: maak de parking aan het AZ Sint-Jan gratis, anders is dit een taks op ziekte. We moeten geen extra barrière maken voor mensen die hun zieke dierbaren komen bezoeken."

Schepen De fauw (CD&V): "Het verwondert me dat Sammy Roelant met zijn groene geschiedenis een maatregel vraagt die het autoverkeer aanmoedigd... Dit zou het verkeer naar het AZ Sint-Jan doen toenemen. Een gratis parking zou een verliespost betekenen voor het ziekenhuis. En die willen we niet halen in de zorg. Er komt een abonnementsysteem waarbij dierbaren van langdurige zieken voor 15 euro per maand vrij kunnen in- en uitrijden."

Sammy Roelant: "U voert een mobiliteitsplan op de kap van zieken."