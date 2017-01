Live Herbeleef de gemeenteraad Menen : het cameranetwerk sluit zich ook op gewestweg

20:42

Resultaten PAK onderzoek

Philippe Mingels (SP.A/Groen) is niet tevreden over de manier waarop de recente resultaten van het PAK onderzoek in de media kwamen. Er werd onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de verschillende gezondheidsrisico's en de verschillende problematiek die zware metalen, PCB's & dioxine en PAK veroorzaken. Hij vraag hierbij de schepen van milieu om de recente resultaten van het PAK's-onderzoek toe te lichten zonder alles op een hoopje te gooien.

De schepen van milieu Mieke Syssauw (Open VLD) nodigt vooreerst iedereen, ook de pers uit op 9 februari. Dan is er Café Santé in het jukeboxmuseum waar men de studie helemaal en technisch uit de doeken zal doen. Het is een complex gegeven, zegt ze. Tussen 2010 en 2011 is er veel onderzoek geweest op een aantal jongeren. Bloed, en urineonderzoek. Een aantal verrassende resultaten toonden dat er minder PCB's dan verwacht aantrof. Niettegenstaande de aanwezigheid van de verbrandingsoven en schroot verwerkende nijverheid. N.a.v. daarvan heeft de vlaamse overheid zich de vraag gesteld of het voedingsadvies ook mocht herzien worden. Een nieuw onderzoek wees aan dat eieren van eigen kippen minder gezond waren dan de industriële batterijen. Is de 'globale' gezonde jeugd dan het gevolg van dit aanhoudend voedingsadvies? Heeft dit gezorgd voor een verrassend resultaat?

Dan was er de PAK studie, gedaan in Genk, Menen en in een derde gebied Houtem (een achergrondgebied waar de verkeerssituatie heel wat gunstiger is dan in Menen of Genk). Onderzoek werdgedaan zowel buiten als op het lichaam, de proefpersonen - tussen de 50 en de 65 jaar - werden heel zorgvuldig geselecteerd. In de winterperiode bleek dat de PAK's niet noemenswaardig verschilden. Dus de verbranding van pallets, hout, of de impact van verkeer was niet betekenisvol. Dat was het wel in de zomer, en dat was vooral te wijten aan de uitstoot van het verkeer. Als we vergelijken met europese studies, dan scoren we even slecht of goed.

Philippe Mingels (SP.A/Groen) dankt de schepen voor de omstandige uitleg, maar wijst erop dat de aanleiding van dit alles al in 2004 was. Toen, o.b.v. individuele resultaten die negatief waren, werd er nieuw onderzoek gepland in de daaropvolgende jaren.

De lokale overheid kan wel tussenkomen naar de toekomst toe, vindt Philippe Mingels. Minder verkeer in stad, bvb