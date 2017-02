Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem: zwarte of groene gevel voor De Schakel?

Tijdens de februarizitting stemden de Waregemse raadsleden dinsdagavond in met het verbod om de Stijn Streuvelsstraat nog in te rijden vanuit de Desselgemseweg en met een parkeerverbod in de Fabrieksstraat. En of de grote buitenwand van cultuurcentrum De Schakel nu zwart blijft of eerder groen wordt, 't is maar hoe je het bekijkt...