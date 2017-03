Live Herbeleef de gemeenteraad in Waregem : over mobiliteit, gas-boetes en groengevel De Schakel

20:54

Speciale vereisten voor kunstgrasvelden Racing Waregem ?

"In de vorige gemeenteraad hebben we het ontwerp en de wijze van gunnen voor de aanleg van de kunstgrasvelden voor Racing Waregem goedgekeurd", aldus Geert Deroose (N-VA). "We hebben beslist om via een open offertevraag te werken, zodat verschillende inschrijvers hun beste bod kunnen doen. Op de website van de club wordt ook verwezen naar deze beslissing en wordt aangekondigd: "Nu is Stad Waregem met mogelijke leveranciers verschillende concepten aan het uitwerken en dit in het budget te doen passen."

"We blijven uiteraard achter het principe van onze beslissing staan maar zouden toch graag een opmerking maken over een bepaald punt in het bestek. Hierin staat nl. dat er een VCA-certificaat wordt vereist. Dit is normaal niet iets wat nodig is voor aanleg van kunstgrasvelden en zelden of nooit in dergelijke aanbestedingen wordt gevraagd, maar enkel voor werken met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (metaalbouw, mechanische en elektrische werkzaamheden, bouwwerken, bruggen en wegen, industriële reiniging, industrieel onderhoud). Om welke reden werd in het bestek de vereiste van VCA opgenomen voor de aanleg van een kunstgrasveld?"

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) : "VCA-certificaat is een objectieve maatstaf. Het is het minste wat we kunnen vragen. Het is standaard in wegeniswerken. Ook voor de aanleg van een kunstgrasveld is er een risico. Er was slechts maar één onthouding. We moeten ten alle tijd ongevallen voorkomen. Ook hier dragen we onze verantwoordelijkheid."