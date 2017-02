Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: uitvoerige discussie over wegenwerken in Zuidstraat-Lindendreef

21:34

Dirk Kesteloot verheft zijn stem

Dirk Kesteloot (N-VA) interpelleert over de samenwerkingsovereenkomst tussen AZ West en de Stad Veurne over de foetusweide. "Er is sprake van een doodgeboren kind of foetus te begraven op de foetusweide, maar wat als de ouders kiezen voor crematie met uitstrooiing van de as of een begraving van de asurne? Bij een ander artikel stel ik mij de vraag waarom er aan de ouders of familieleden niet wordt meegedeeld wanneer de begrafenis plaatsvindt. Wat als de familie een beroep wil doen op een begrafenisondernemer", klinkt het.

Tijdens het voorlezen van zijn vraag verheft het raadslid zijn stem en vermeldt hij dat CD&V staat voor christendemocratie.

"Ik weet dat u dit vraagt als begrafenisondernemer. De anonimiteit is een voorwaarde uit het huishoudelijk reglement. Niet anoniem begraven kan in een andere mogelijkheid. Ik begrijp uw uitval niet om de anonimiteit niet te laten waarborgen. Verder heb ik daar niet veel aan toe te voegen, dit kwam in overleg met het ziekenhuis", aldus de burgemeester.

"Er zijn mensen die de begrafenis van hun eigen kindje niet kunnen meemaken, vandaar mijn uitval. Een kind van 6 maanden kan ook begraven worden in een foetusweide dan? Het gaat over terminologie."

"Dat gaat daar toch niet over", aldus nog Peter Roose.