Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: interpellatie over het presentiegeld van raadsleden

21:30

Interpellatie over het recht op presentiegeld

Matthijs Dekeyser (N-VA): "Een tijd geleden verloor de politiek een deel van zijn geloofwaardigheid door de zitpenningen en uitkeringen die sommige politici krijgen. Het stadsbestuur gaf daarop begin dit jaar een lijst van alle gemeenteraadsleden en hun presentiegelden. Ook in het huishoudelijk reglement staan deze bedragen geschreven. Wat ik echter niet terugvind, is de aanwezigheidstijd. Hoe lang moet een gemeenteraadslid aanwezig zijn op een vergadering om recht te hebben op presentiegeld? Ik zou graag een aanwezigheidsperiode per vergadering willen voorzien in het reglement. Wat vindt het stadsbestuur van deze denkpiste en hoe vertaalt zich dat in de praktijk?"

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): "Ik heb een overzicht van wanneer je presentiegeld kan krijgen. In het gemeentedecreet staat wie recht heeft op dat geld en in welke omstandigheden. Het presentiegeld is een vergoeding voor de tijd die mandatarissen spenderen aan hun mandaat. Ik ben het met u eens dat raadsleden maximaal aanwezig moeten zijn tijdens de vergaderingen, en dat is hier het geval. Niemand in deze zaal loopt er de kantjes vanaf. Ik zou mijn administratieve diensten moeten vragen om de tijd van de raadsleden hier bij te houden en dat zou ik liever niet doen. Inhoudelijk ben ik het wel eens met uw voorstel, maar niet van die mate om dit vast te leggen in een artikel. Dit is hier dus niet aan de orde. Ik feliciteer jullie met jullie maximale aanwezigheid. Het wordt inderdaad genoteerd wie later binnenkomt, maar niet hoe laat."

"En als je de zitting schorst ook", lacht schepen Jan Verfaillie.