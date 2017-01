Live Herbeleef de gemeenteraad in Veurne: discussie over koelkasten in ontmoetingscentra

19:53

Kerstmarkt en kerstchalets onder vuur

Mario Haelewyck (Open VLD) geeft de voorbije kerstmarkt in Veurne een score van 1 op 10, zoals in 'Komen Eten'. "De ijspiste en de kerstchalets zijn intussen weer verdwenen van de markt. De exuberante huurprijs van 1.000 euro voor één kerstchalet geldt blijkbaar niet voor iedereen. Waarom moet één bepaalde uitbater maar 500 euro betalen en wat is de visie van het stadsbestuur voor de komende editie aangezien de concessie van de ijspiste verlopen is", vraagt hij.

"Dit jaar zaten we samen met vier verenigingen die geïnteresseerd waren om de chalets uit te baten. We zaten samen met de uitbaters over hoe we het gingen aanpakken en wat hun wensen waren. Er bleven twee chalets over. De ene chalet diende om glas en vuilnis in te zetten en dan was er nog één chalet over. Eén vrijwilliger stelde voor om met het budget een vereniging op te trommelen om de chalet te openen. Dat lukte niet voor de hele periode. De kostprijs van een chalet is 1.000 euro en we hebben een rekensom gemaakt volgens het aantal dagen. We hebben een budget van 40.000 euro. De ijspiste zelf kost ons een flinke smak en daarom maakten we de keuze om voor enkele weken te verhuren aan 50 euro per dag. Deze vraag stelt u trouwens al drie jaar op een rij in een interpellatie. De evaluatie gebeurt volgende week. We hebben de grootste piste en die is voor de scholen erg aanlokkelijk. Dit jaar groeide het aantal schaatsers nog. De invuling voor dit jaar bekijken we na de evaluatie", aldus schepen Celine Mouton (Veurne Plus).

"Men stelt de prijs zodanig hoog, waardoor andere verenigingen uitgesloten worden om een een chalet uit te baten. We komen van 10 tot 12 kerstchalets vroeger. Ik denk aan één uitbatingspunt dat ter beschikking staat van alle verenigingen volgens een verdeling. Zo kan je meer verenigingen aantrekken", repliceert Mario Haelewyck.

"Dan vinden sommige verenigingen het de moeite niet meer. De ene vindt de periode te lang, de andere te kort. Het draait allemaal rond de achterban van de verenigingen. De evaluatievergadering is er trouwens niet enkel met de uitbaters alleen", aldus schepen Mouton.

"Is het geen goed idee om alle verenigingen uit te nodigen voor de evaluatievergadering en eens niet te denken dat je alle wijsheid in pacht hebt", oppert Mario Haelewyck (Open VLD) nog.