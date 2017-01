Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "We hebben een nieuwe piste voor onze academie: de collegesite"

20:32

Aarsele buiten spel?

De KSA, Gezinsbond, school en ouderraad schreven een brief naar de stad, omdat ze vinden dat in Aarele te weinig bewegingsruimte is. Hedwig Verdoodt (CD&V) pikte de brief op en vraagt zich af wat de stad zal doen. "Ze klagen onder meer het beperkt aanbod aan bewegingsmogelijkheden aan, want het plaatselijk sportterrein is omheind en afgesloten en is in mei, juni en juli niet bruikbaar door het inzaaien. Het speelpleintje is na de bouw van het Joc gehalveerd en bij verhuring van het Joc kunnen spelende kidneren er niet terecht. En daarnaast zijn er nog enkele kleine, geïsoleerde grasveldje s waar de buren de spelende kinderen liever kwijt dan rijk zijn."

Daarom vraagt Verdoodt meer ruimte voor sport en spel in Aarsele.

"Het klopt dat er weinig open ruimte is en de mogelijkheid om er te creëren is beperkt", aldus schepen Robben Huyghelier. "Jammer dat je zegt dat Aarsele buiten spel wordt gezet. Er wordt dezer dagen heel veel geïnvesteerd in de deelgemeente, denk maar aan de hele dorpskernvernieuwing. De vele kleine groenzones worden wel benut, zo werd het speelplein aan de Jakkedoe twee jaar geleden helemaal vernieuwd. Niet zoveel speeltuigen, dat klopt, zodat kinderen nog vrij kunnen lopen en spelen als ze dat willen."

Volgens Verdoodt gaat het niet om de dorpskernvernieuwing, wel om de speelpleintjes. Wat heb je geantwoord aan de verenigingen? "Momenteel zijn we daarover in overleg met de verenigingen en binnen het schepencollege, op deze gemeenteraad zullen we dat niet meteen oplossen. Er volgt nog antwoord", aldus nog Huyghelier.