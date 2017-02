Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: naar een ondertunnelde spoorovergang aan station?

20:25

Auto- en fietsdelen

Convenant en milieu, het gaat hand in hand. Nadat eerder een burgemeestersconvenant werd ondertekend, gaat de gemeenteraad nu (moeilijk in één adem uit te spreken) een 'groene economie convenant gedeelde mobiliteit' afsluiten met de Vlaamse Overheid en verschillende partners zoals Autodelen.net, Taxistop, enzovoort. Het doel? Het is een inspanningsverbintenis rond autodelen, carpoolen en fietsdelen, om op die manier de klimaatdoelstellingen te halen.

Schepen van Mobiliteit Guido Mehuys (SP.A) zegt een studie rond Cambio en autodelen op te starten. "Om te kijken als er interesse is bij de Tieltenaar." En die BlueBikes, de beloofde huurfietsen aan het station? "Bij NMBS en De Lijn was er geen geld, het lijkt wel de processie van Echternach. Nu hadden wij dit jaar zelf geld voorzien voor Blue Bikes en plots kregen we telefoon van de NMBS dat ze dit jaar misschien wel geld hebben. In maart weten we meer. Maar als NMBS het niet doet, dan betalen we het zelf."

Daarnaast denkt Mehuys ook aan een grote carpool-vrachtwagen-autodelenparking op Tielt Noord, dat binnenkort uitbreidt.

Joris Uyttenhove (CD&V): "Het is inderdaad de processie van Echternach. Die Blue Bikes gingen er komen, dan weer niet, dan weer wel en dan weer niet. Vandaag, met de ondertekening van dit convenant, is hét moment om ze te gaan plaatsen. Te meer omdat Blue Bike partner is in het convenant."