Live Herbeleef de gemeenteraad in Tielt: "Dit stadsbestuur doet mij denken aan het orkestje op de Titanic"

21:49

Motie tegen boskaart

De CD&V stelt voor een motie te ondertekenen tegen de 'boskaart' van minister Joke Schauvliege (CD&V). Door de boskaart komen de plannen voor de 'zuidwestelijke tangent' in de problemen, want die zou dwars door een 'waardevol bos' lopen nabij het kasteel Ronceval. Vincent Byttebier (CD&V) stelt voor dat elk gemeenteraadslid deze motie ondertekent om dit bos(je) uit de boskaart te halen.

De raadsleden van enkele meerderheidspartijen zoals SP.A hebben besloten deze motie niet te ondertekenen. "We stelden inderdaad vast dat een in 2002 geplant bos dat niet toegankelijk is voor het publiek werd opgenomen in de boskaart", aldus Simon Bekaert (SP.A). "We besloten bezwaar op te maken, want het bosje loopt inderdaad door de reservatiestrook van de Zuidwestelijke Tangent. De kaart werd intussen ingetrokken."

"Voor we goed en wel brand konden roepen, is het dus al geblust. Toch hebben we bezwaar opgemaakt. We hebben zelfs meer gedaan, we hebben ook verwezen naar een vonnis van de Brugse rechtbank. Het proces heeft drie jaar geduurd, maar uiteindelijk bleek dat de bomen moeten worden gerooid als de ringlaan wordt aangelegd. Daar hangen dwangsommen aan vast", aldus nog Simon Bekaert. "Wij gaan deze motie niet ondertekenen, ik ga hier niet nog eens mijn handtekening gaan opsturen, maar iedereen is vrij het wel te doen."

"Vreemd", gaf Vincent Byttebier (CD&V) nog mee. "Wij willen hier het signaal van de volledige gemeenteraad doorgeven aan de minister. Maar ik had nog maar mijn agendapunt ingediend of jullie besluiten met het schepencollege een eigen brief te sturen. Jammer, dat jullie dit weer naar jullie willen toetrekken."