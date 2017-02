Live Herbeleef de gemeenteraad in Oudenburg: Ignace Dereeper over Publipart

21:58

"Verdachtmakingen op Facebook"

Anthony Dumarey stelt dat de burgemeester van meet af aan voor transparantie had moeten zorgen. "Dan was er misschien geen zo'n commotie geweest", zegt hij.

Ook Freddy Declerck (N-VA) heeft nog vragen. Hij vraagt waar de inkomsten uit Efin voor de stad Oudenburg op de begroting staan. Waarop Ignace Dereeper naar de tabellen verwijst. Hij stelt ook dat er geprobeerd wordt om nog meer middelen naar Oudenburg en andere gemeenten te laten vloeien.

"Hoe kan je je taak als burgemeester nog volwaardig opnemen met al die mandaten?", vraagt Freddy Declerck zich af. "Ik vul zelf mijn agenda in", antwoord de burgemeester. "Ik probeer mijn werk goed te doen, in de eerste plaats als burgemeester. Maar ook in mijn andere mandaten steek ik veel energie. Als ik daardoor wat minder op reis ga, wat langer wakker blijf en wat vroeger opsta, dat is voor mijn rekening. De kracht van verandering, is dat mensen verdacht maken, leugens en halve waarheden de wereld in sturen?"

De burgemeester haalt ook zwaar uit naar Marc Gilliaert (N-VA), die volgens hem verdachtmakingen de wereld instuurde via Facebook. Marc Gilliaert zegt dat hij enkel een pamflet van de partij in een mail en via Facebook heeft doorgestuurd. "Dit is een aanval die kant noch wal raakt."