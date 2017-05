Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: subsidies jeugd KVO ter discussie

00:30

Schepen Germonpré: "Dialoogtrajecten opstarten"

Tom Germonpré: "De stad heeft een jaar geleden een werkgroep opgestart na vragen uit een school. Iedereen functioneerde naast elkaar, maar het was geen multiculturele klas. Via dialoog zijn we daar wel toe gekomen. De resultaten van dat traject zijn heel positief. we zijn dan een bevraging opgestart in alle scholen van Oostende en daartoe is de intercultureel deskundige aangeworven. In bepaalde scholen zijn er problematieken die er in andere scholen niet zijn. We willen weten hoe dat komt. Bedoeling is te zorgen dat op termijn gelijkaardige trajecten komen in alle scholen die dat nodig achten. We krijgen ook signalen dat de problemen niet beperkt zijn tot allochtonen, maar misschien wel wat meer voorkomen bij die groep. Andere factoren spelen soms veel meer een bepalende rol. Van de 26 kinderen die aangemeld zijn voor een time-outtraject waren er vier met een migratie-achtergrond. Het verhaal heeft heel wat nuancering nodig. Ook de komst van het M-decreet maakt het voor de leerkrachten heel moeilijk om te functioneren. Als je dan nog eens een toename hebt van het aantal kinderen met een taalachterstand, dan is dat een problematisch iets. We zullen de intercultureel deskundige nu sturen naar alle scholen om de problematiek goed in kaart te brengen. Onze visie is dialoog met respect voor bepaalde basisprincipes."