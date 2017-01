Live Herbeleef de gemeenteraad in Oostende: discussie over parkeren voor zorgverstrekkers

20:56

Wouter De Vriendt over parkeerprobleem in verkaveling Prins Roselaan

Wouter De Vriendt (Groen) interpelleert over de verkaveling Prins Rose, die 284 loten telt, maar waar er een groot gebrek aan parkeergelegenheid is. "Er is geen collectieve parkeerruimte voorzien en als auto's in de straat parkeren, heb je ook niet meer de noodzakelijke doorgangsruimte voor de brandweer. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid om dit soort verkavelingen in de toekomst wat beter te bekijken. We moeten leren uit onze fouten van het verleden. Ook het Baanhof zit trouwens voor een stuk met dezelfde problematiek. Een oplossing kan zijn om een woonerf te maken van die woonwijk, waardoor je het voetpad kan elimineren en weer bredere straten hebt. Daar is dan traag autoverkeer toegelaten, 20 km per uur. Dat verhoogt de woonkwaliteit en biedt meer ruimte aan mensen die wandelen of fietsen."

De Vriendt stelt ook voor om in overleg te gaan met de bouwpromotor om enkele percelen die nog niet bebouwd zijn, als parkeerplaats in te richten. "Wij hebben geen poot om op te staan, maar die bouwpromotor wil misschien nog projecten realiseren in Oostende en is misschien bereid om een toegeving te doen als wij dat vriendelijk vragen."