Live Herbeleef de gemeenteraad in Ieper: plannen voormalig openluchtzwembad maand uitgesteld

22:29

En de laatste vraag

De laatste vraag is ook voor Open Ieper-raadslid Ann-Sophie Himpe. "De zelfstandige kinderopvang Okidoki is op zoek naar een nieuwe locatie in de buurt van het Minneplein. Dat blijkt geen sinecure. Schepen Eva Ryde heeft vertrouwen in een oplossing en er zou een denkspoor zijn, maar ook de stad zou klaarstaan met opties. Wat is dat denkspoor en is er een oplossing?"

Schepen Eva Ryde (N-VA): "We ondersteunen gezinnen en kinderopvang als stad. Vanuit de stad of OCMW hebben we echter geen locaties beschikbaar, ook niet tijdelijk. We hopen wel dat er een definitieve oplossing komt en dat lijkt ook te zullen lukken, zo heb ik vandaag nog vernomen. In dit dossier staan we echter niet aan het roer."

Ann-Sophie Himpe: "Dit is geen antwoord op mijn vraag, ik hoop voor de gezinnen dat er snel een oplossing komt."