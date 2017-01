herbeleef de extra gemeenteraad in Diksmuide: nog altijd onenigheid over parkeerbeleid

20:49

"Wij willen een parking in de nabijheid van de markt"

"Dat is in orde", repliceren Marc Deprez (Idee2006) en Jan Van Acker. "Wij wensen in eerste instantie een constructieve dialoog.

"Iedereen wil de auto grotendeels weg van de markt. In het verleden werd ze ontsierd door te veel voertuigen. Onze markt is heel mooi gerestaureerd. Randparkings moeten er zijn.

Maar van Lampernisse tot Leke hebben de inwoners hun ongenoegen geuit, we zouden makkelijk 5000 handtekeningen kunnen halen. De burger wil een parking in de nabije omgeving van de Grote Markt of aan de site van de Boterhalle. Wat betreft de mail van 22.12.16 over Onroerend Erfgoed - ineens begin januari is er snel advies binnen. N35 is tijdens de spitsuren verzadigd - doorgang via M. Doolaeghestraat is dan moeilijk - ook voor de brandweer...."

"Hierbij onze smeekbede - waar een wil is, is een weg, en luister naar de bevolking en Unizo. We willen een parking in de nabijheid van de markt..."