Live Herbeleef de Brugse gemeenteraad: schepen Annick Lambrecht kondigt afscheid aan

19:26

Antidiefstal-chips voor fietsen

Antidiefstal-chips voor fietsen: daar pleiten Patrick Daels (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) voor. Marleen Ryelandt (Groen) vraagt om ook het idee van een 'lokfiets' te herbekijken.

Burgemeester Renaat Landuyt: "Een lokfiets is een bijzondere opsporingsmethode en 'uitlokken' zien we als stad niet zitten. We zijn de enige centrumstad die, tegen het nationaal veiligheidsplan in, van fietsdiefstallen toch een prioriteit hebben gemaakt in ons zonaal veiligheidsplan. Dat moet als we als een fietsstad naar buiten willen komen." Daarop fietst de burgemeester doorheen de cijfers van het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen en de inspanningen van de stad. "Het systeem van antidiefstal-chips in Mechelen - waar de collega's naar verwijzen - is daar een proefproject en we volgen dit verder op. Als dit hanteerbaar is, zie ik niet in waarom we daar niet op in zouden gaan. Maar we staan in Brugge wel achter op het vlak van camera's."