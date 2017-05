Live HERBELEEF 19.30 uur: Pulobar op de korrel genomen door Vlaams Belang

21:31

Schepen Tom Verbeke: "Pulobar zal onze stad verder op de kaart zetten"

Schepen van Lokale Economie Tom Verbeke: "Ik sta uiteraard voor alle ondernemers van onze stad, ongeacht hun grootte of activiteit. Wij proberen al jaren zoveel mogelijk activiteiten in het centrum van de stad te organiseren. Er is de zaterdagmarkt, de 11 juliviering, de kermis, de nieuwjaarsreceptie... Vorig jaar kon je het EK voetbal in ons centrum volgen en Isotopia ging vorig jaar op de Grote Markt door."

"Verder is er de jaarlijkse triatlon, de recente Patersmarkt en straks de Batjes. Maar er is nog meer. Vorige week hebben we 4.000 stoffen shoppingzakken aan 32 lokale beenhouwers en bakkers uitgedeeld. Zo willen we de ecologische afdruk verminderen én onze eigen commerçanten promoten."

"We haalden een subsidie binnen - Krak West - van 16.500 euro om kernhandel te versterken, waarmee we onder andere de actie Pretmerlet hebben opgezet. Met de projectcheque kunnen handelaars ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, vooruitstrevende concepten en wanneer ze dat met verschillende handelaars samenwerken, hiervoor tot 6.000 euro subsidie ontvangen.

"De Sint-Pietersstraat willen we tot onze eigen Rue des Bouchers omturnen. Weliswaar op Izegemse maat, met binnenkort dichtbij een ruime fietsenstalling zodat het straatje fiestvrij kan worden, met ondersteuning vanuit de stad bij de aankoop door de plaatselijke handelaars van sfeerverlichting. En in een beweging bekijken we de kwaliteit van het aanwezige stadsgroen om dat wat eigentijdser te maken en misschien wel uit te breiden."

U stelt zich ook de logische vraag, 'wat brengt Pulobar op?'. Het is een privé-initiatief dat op ons grondgebied wordt ontwikkeld, daar kijk ik met plezier naar uit. Het wil namelijk zeggen dat onze stad het investeren waard is. We hebben dit initiatief van harte verwelkomd, maar hebben ook beperkingen opgelegd: er is de geluidsbeperking die wij strikt gaan laten naleven, er is de mobiliteitsproblematiek waarbij de stad heeft opgelegd dat er een voetgangersbrug kwam, er is het parkeerverbod dat strikt zal moeten nageleefd en opgevolgd worden."

"En ten laatste hebben we een sluitingsuur opgelegd. Zoals u wellicht weet, geldt er voor onze Izegemse horeca geen sluitingsuur. Iets waar de Roeselaarse horeca best jaloers op is. Het alternatief was de Pulobar aan de andere kant van de E403 zien verschijnen op Roeselaars grondgebied, waar we geen enkele impact zouden gehad hebben op de spelregels waarbinnen Pulobar zou moeten spelen. Ik ben ervan overtuigd dat ook de Pulobar onze stad verder op de kaart zal zetten. En ik ben er ook van overtuigd dat onze horeca, indien ze het slim spelen, hier hun graantje kunnen meepikken. Hebben ze voorstellen en ideeën daarover, dan kunnen die misschien gerealiseerd worden, mits ondersteuning van de projectcheque."

"Het brengt ons in klinkende munt misschien niet meteen niets op, maar het zorgt voor een extra aantrekkingspool. Pulobar zorgt wel voor honderd Izegemse studentenjobs. Dat mogen we ook niet over het hoofd zien."