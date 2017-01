Gwendolyn Rutten helpt - heel even - mee in kapsalon van burgemeester van Staden

"Het zou niet consequent zijn om 308 gemeentes te bezoeken naar aanloop van de verkiezingen en mijn parlementaire zetel niet af te staan", zo lichtte ze haar ontslag uit het Vlaams Parlement toe. Ze stak in Staden de handen uit de mouwen en ging in gesprek met de klanten.

"Ik wil de komende maanden vooral in dialoog gaan, met beide voeten in het terrein", opende Rutten terwijl ze het haar waste van één van de klanten. "Het gaat om tweerichtingsverkeer. Ik wil horen wat er leeft. Ik wil een deel uitbreken uit mijn vertrouwde terrein, want al te vaak kom je toch in contact met gelijkgezinden of mensten uit de partij."

"Onder de naam Gwendolyn"

Het project lijkt op een stunt of een verkiezingscampagne, maar zelf ziet de politica dat niet op die manier. "Dit is de essentie van politiek. Ik zal uiteraard mijn visie uitdragen en mijn ideeën verkondigen, maar ik wil die vooral aftoetsen. Door de 308 gemeenten te bezoeken krijg je een perfecte dwarsdoorsnede van Vlaanderen en de maatschappij. Vaak is de drempel te hoog om mij aan te spreken. Ik doe dit ook onder de naam Gwendolyn, dus niet onder de partijnaam", aldus Rutten.

In Staden stak ze zelf de handen uit de mouwen, maar de bezoeken kunnen ook in een andere vorm plaatsvinden: tijdens een debat, in een studentenaula of met huis-aan-huisbezoeken. Rutten geeft daarvoor haar zetel in het Vlaams Parlement af aan Daniëlle Vanwesenbeeck. "Ik wil daarin consequent zijn en op die manier een kans geven aan iemand anders. Ik stap uit het parlement en heb dus geen parlementaire wedde meer, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de dialoog."

Woensdagnamiddag 'reist' ze al meteen door naar Roeselare.

(Belga/FJA)