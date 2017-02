Groen Roeselare open en bloot over mandaten

"We hebben niets te verbergen en niets om ons voor te schamen. Het was geen mooie week voor de politiek en al zeker niet voor de duizenden lokale politici die zich dag in dag uit inzetten voor hun stad en gemeente", horen we van Groen-voorzitter Mark Boudrez. "Niet om er rijk van te worden, maar om die stad of gemeente tot een betere plek te maken voor de inwoners. Elk volgens eigen kleur, volgens eigen ideaalbeeld, maar niet uit eigenbelang. Er zijn uitwassen, ...