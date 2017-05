Groen licht voor verkoop douanesite Callicannes in Poperinge

Sinds 2013 beschikt het federaal aankoopcomité van de FOD Financiën over een verkoopmandaat voor de douanegebouwen op de site Callicannes. Nu ook de Vlaamse dienst 'vastgoedtransacties' sinds kort over een verkoopmandaat voor de omliggende percelen beschikt, kan de gezamenlijke verkoop eindelijk worden georganiseerd. Dat liet minister Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor de Regie der Gebouwen, vanmorgen weten in zijn antwoord op een parlementaire vraag van het Poperingse Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).