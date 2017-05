Gemeenteraadslid vraagt nieuw containerpark in De Haan

De gemeenteraad van De Haan besprak de standpunten voor verschillende intercommunales waarin de gemeente vertegenwoordigd is zoals IKWV, IVBO, Gaselwest en FIGGA. Uit de algemene vergadering van IVBO blijkt dat De Haan nog heel wat inspanningen moet doen om het afval per inwoner te verminderen. "We moeten het afval terugdringen van 307 kilogram per inwoner naar 258 kilogram, dat is een vermindering van 17 procent", lichtte Kurt Demaria toe aan de gemeenteraad. "Mogelijke oplossingen zijn al...