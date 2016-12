Gemeenteraad Lo-Reninge stelt budget 2017 vast

Er was vooral aandacht voor investeringen, de verlaging van de aanvullende personenbelasting, de wijzigingen op het vlak van personeel en het Masterplan voor de jeugdsites. In het kader van het meerjarenplan 2014-2019 werd de staat van het financieel evenwicht toegelicht en werden de cijfers voor elk jaar naast elkaar vergeleken. Burgemeester Morlion (meerderheidspartij Dynamisch) lichtte toe. "We verwachten dat de rente in 2017 zal stijgen. We hopen op een subsidie via het Smart-Cities-programma waarvoor we een subsidiedossier zullen indienen om goedkoper te lenen. Waarschijnlijk zullen er ook reserves zijn en we verwachten bonussen."

Aanwerving extra personeel

De volgende drie jaar zal de aanvullende personenbelasting (APB) telkens met 0,1% worden verlaagd, waardoor dit 7,9 % zal zijn in 2017. Samen met de voordelen van de taxshift op federaal niveau beschikt de burger daardoor over meer middelen na belastingen.

In de exploitatiekosten is ook voorzien in de aanwerving van extra personeel: een deskundige voor de technische dienst, de halftijdse medewerker van de toeristische dienst zal voltijds worden tewerkgesteld en voor het OCMW wordt, in het licht van de integratie in de gemeente, de personeelsformatie en de financiering ervan herzien. Verder is er een financiële ondersteuning voor het basisonderwijs en blijven de toelagen gelijk.

Zonnepanelen op het dak

Het investeringsbedrag voor 2017 bedraagt bijna 1,8 miljoen euro waarvan ongeveer een derde is bedoeld voor wegenwerken en heraanleg. De rest wordt gebruikt voor een uitbreiding van het brandweerarsenaal, omvorming van begraafplaatsen, zonnepanelen op het dak van de voetbalkantine van Reninge, dakwerken aan de oude jongensschool, de aanleg van een kunstgrasvoetbaloefenveld en de installatie van IBA's (individuele behandeling van afvalwater).

Dan zijn er nog de restauratiedossiers en de lopende werken van de kerk van Pollinkhove, waar de laatste fase loopt en de kerk van Lo, waar de investering gespreid wordt over de periode 2016 tot 2020. De werken van het administratief centrum en het stadhuis worden verschoven naar de periode 2018-2021 omdat er eerst een beheersplan zal worden opgemaakt. Tot slot zijn er ook de veldkeuken Eerste Wereldoorlog en de Pastorie van Lo.

Voorzitter Nadine D'Halluin besloot: "Vooral de wegenwerken en het masterplan voor de jeugdsites bepalen de grote investeringen. We kunnen stellen dat de financiën van onze gemeente goed tot zeer goed zijn. De positieve autofinancieringsmarge laat ons toe om extra investeringen te doen door middel van leningen, maar we blijven voorzichtig."

(MVO)