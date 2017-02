Live Gemeenteraad in Ieper: plannen voormalige openluchtzwembad maand uitgesteld

21:40

"Ik bots op een muur"

Burgemeester Durnez (CD&V): "Ik wil verwijzen van waar we komen de voorbije jaren. Van 1993 tot 2002 was het migratiecijfer van 20- tot 34-jarigen in het arrondissement min 945. Er is een kentering bezig nu. Het klopt dat er een brain drain aanwezig is, maar we komen van enorme getallen en blijven dat meeslepen in de beeldvorming. Hoe minder migratie er echter is, hoe minder hoogopgeleiden weggaan. Er is ook immigratie van hoogopgeleiden naar Ieper, denk maar aan onsze buren Melexis en e-BO. Het nettoverschil tussen de uitwijking en inwijking geeft geen nuance mee van opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van jonge mensen stijgt doorheen de jaren. Iedereen wordt stilaan hoogopgeleid. In onze streek kunnen we ook niet stellen dat de verhouding tussen de bevolkingsgroepen geen indicatie geeft over braindrain. Er is een daling van geboortes en veroudering van de bevolking. In 1991 waren er nog 500 geboortes, in '95 371, in 2016 316. Dat is een verdunning van het aantal jonge mensen. Dat is nog geen brain drain. Ik heb de oefening zelf gemaakt aan de hand van een model van Voka. Zij kijken naar de geboorten van huidige 20- tot 34-jarigen en hoeveel er nu wonen. In 2016 zie je een aangroei van het geboortejaar van bijvoorbeeld 1995. Ik ben gaan kijken naar de groep 18 tot 34-jarigen. In 2013 was er een gemiddeld deficit van 42, in 2016 waren dat er 20. Er is een brain drain, maar het vermindert. Bij de 8- tot 18-jarigen zien we in 2016 zelfs een aangroei van 25. Er komen dus zelfs jonge gezinnen bij."

"Deze morgen zat ik ook samen met de burgemeester van Veurne, Diksmuide en Poperinge. Deze studies naar brain drain hebben we in het verleden al veel gemaakt en grondig bekeken. Ook de universtiteit van Amsterdam heeft al een studie gemaakt daarover over hoe jongeren kijken naar de Westhoek. We hebben ons met de burgemeesters de vraag gesteld of we nu een nieuwe studie moeten bestellen, maar wat zou ons dat bijleren? Zouden we er veel nieuws uit halen? Zouden we niet beter kijken naar de oplossingen? In de Westhoek geven we gemiddeld 300 euro per inwoner uit. Het Vlaamse gemiddelde is 100 euro, dus we leveren absoluut inspanningen voor jonge mensen. We moeten het beeld van onze streek wel helderder maken. Zo zijn er komende donderdag 500 vacatures op een jobbeurs. Ik heb ook de cijfers opgevraagd van de in- en uitstroom van en naar Gent. Het is zeker niet zo dat enkel mensen met een hoogopgeleid beroep naar Gent trekken en laagopgeleiden hier komen wonen."

Emmily Talpe: "Ik voel het punt weer verdrinken in louter migratiecijfers. Meneer Bolle, ik dacht even dat u burgemeester was met uw lofbetuigingen over Ieper. De afwijzing van een degelijk onderzoek komt bij mij hard aan. Dit is een verpletterende verantwoordelijkheid voor Ieper. Breng het eerst goed in kaart en kijk dan naar de oplossingen. Ik bots op een muur."