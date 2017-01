Live Gemeenteraad Brugge: parkeerplan gaat van kracht, ondanks hevig protest deel oppositie

19:17

Van Volcem: "Werken in de binnenstad kost 720 euro per jaar"

Mercedes Van Volcem (Open VLD) opent het debat. Ze vraagt om het parkeerplan niet uit te voeren of uit te stellen. "Het parkeerplan is niet klaar om gestemd te worden. Burgemeester, wie werkt in de binnenstad wordt door jouw stadsbestuur gestraft. Werken in de binnestad zal 720 euro per jaar kosten! Ik denk aan een restauranthouder, die zijn producten in zijn zaak wil krijgen. Ik denk aan poetsvrouwen, die 1.200 euro per maand verdienen. Of onze leerkrachten, zoals van het Sint-Leocollege. In het noorden van Brugge is er voor hen geen enkel alternatief. Dit plan moet uitgesteld worden. Het is niet haalbaar en er zijn nog geen alternatieven."

"Met de meeste aandrang vraag ik om dit plan uit te stellen. Praat met de mensen. Ik ben met een petitie gestart en in 24 uur hadden we 900 handtekeningen. We zijn ermee zelfs nog niet de boer opgegaan." Daarop ontstaat er applaus vanop de publieksbanken.

Daarop richt Mercedes Van Volcem zich tot de coalitiepartner van SP.A. "CD&V, met een schepen van Lokale Economie en een Unizo-achterban: hoe gaan jullie dat straks goedkeuren?"