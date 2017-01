Live Gemeenteraad Brugge: oppositie probeert met alle middelen parkeerplan uit te stellen

13:16

Oppositie wil parkeerplan onderuit halen

De openbare zitting van de Brugse gemeenteraad telde normaal 23 algemene punten en acht interpellaties, maar de oppositie heeft er nog een heel belangrijk punt aan toegevoegd: het uitstellen van het parkeerplan, dat normaal op 16 februari in voege treedt.

De oppositie zal vanavond met alle mogelijk middelen dit plan bestrijden: het orgnaiseren van een protestactie voor de start van de raad, het eisen van een hoofdelijke stemming - om CD&V, de coalitiepartner van SP.A, kleur te laten bekenennen - en het pleiten voor een referendum...

Ze vinden het vooral niet kunnen dat werkende mensen in het centrum van Brugge zullen moeten betalen om hun auto te parkeren. "Wie werkt in de binnenstad betaalt 720 euro extra parkeerkosten per jaar."